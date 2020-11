Mama Musk dinsdag in 'De TV Show'

In 'De TV Show' heeft Ivo Niehe een gesprek met Maye Musk, moeder van Elon Musk. Hij is de grote man van onder meer Tesla, Paypal en Space X, verantwoordelijk voor de eerste commerciŽle bemande ruimtevlucht en nummer 3 op de lijst van de rijkste mannen ter wereld.

Zijn moeder vertelt over haar status (ook nu nog op 72-jarige leeftijd) als supermodel, over haar 'genius boy' Elon, het drama van haar echtscheiding en hun arme jaren. En stemt zij op Donald Trump?

Verder de Hagenaar Tom van der Bruggen. Ooit een hippie, woonde tot zijn 40ste in een ruïne in Frankrijk die hij eigenhandig ombouwde tot een kasteel. Veroverde de wereld met Kapla, zijn speelgoed kabouterplankjes. De cirkel van zijn leven is rond nu hij een indrukwekkend chateau heeft bemachtigd, in Nice zijn eigen galerie heeft en op het punt staat een nieuw product te introduceren, waarmee hij opnieuw de wereld wil veroveren.

