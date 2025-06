MainCourse brengt ode aan Bee Gees in muziekspecial bij MAX

Binnenkort bij MAX: een swingende muziekspecial waarin MainCourse een eerbetoon brengt aan de legendarische Bee Gees. De band, die in 2024 onder de naam Bee Gees Forever overtuigend won in The Tribute – Battle of the Bands, groeide razendsnel uit tot publiekslieveling.

Inmiddels treden ze op onder de naam MainCourse en maken ze ook eigen werk. Deze muziekspecial – volledig gevuld met nummers van de Bee Gees – is maandag 9 juni (tweede pinksterdag) om 17.10 uur te zien bij MAX op NPO 1.

De Nederlandse band MainCourse brengt een ode aan de legendarische broers Barry, Robin en Maurice Gibb, beter bekend als de Bee Gees. Met hun muzikaliteit, warme samenzang en energieke liveshow weten ze de magie van deze pop- en disco-iconen op indrukwekkende wijze tot leven te brengen. Tijdens de uitzending nemen Mike, Jeffrey, Martijn, Kevin, Rik en Yme de kijker mee op een muzikale tijdreis langs meer dan drie decennia aan Bee Gees-hits. Van ballads als To Love Somebody en How Deep Is Your Love tot swingende discoklassiekers als Stayin’ Alive en Tragedy; de tijdloze muziek wordt nieuw leven ingeblazen. 'MAX Muziekspecial: Bee Gees by MainCourse', maandag 9 juni (tweede pinksterdag) om 17.10 uur bij Omroep MAX op NPO 1.