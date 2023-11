Maandag in 'Radar': verkeersboete-bedrijfjes op achterste benen

De bedrijven die parkeerboetes 'gratis' aanvechten staan op hun achterste benen omdat hun vergoeding waarschijnlijk omlaag gaat met 75 tot 90 procent.

De Tweede Kamer nam daar onlangs een voorstel over aan omdat deze bedrijven als paddestoelen de grond uitschieten en een flinke vergoeding opstrijken terwijl consumenten makkelijk zelf bezwaar kunnen maken (net als bij WOZ-bezwaar). De bezwaar-bedrijven, onder anderen Bonnetje.nl (met boegbeeld rapper Boef) en Verkeersboete.nl, vinden de verlaging belachelijk. Volgens hen is het een aanslag op toegang tot fatsoenlijke rechtshulp terwijl hen de nek wordt omgedraaid. Dit is vanavond te zien in het AVROTROS-programma 'Radar'.

De parkeerboete-bedrijven bieden nu nog een service aan waarbij je je verkeersboete inscant, zij bezwaar maken en in beroep gaan namens de overtreder. Als de boete wordt vernietigd, kunnen zij proceskosten tot wel 1.300 euro declareren bij de overheid. Aan die financiële prikkel wil de wetgever nu een einde maken. Zij ziet dat deze commerciële bureaus het rechtssysteem verstoppen en vaker kiezen voor bezwaar maken, liefst zo complex mogelijk, omdat ze dan een hoger bedrag kunnen declareren. De Eerste Kamer moet nog een besluit nemen over deze zaak.

'Radar', maandag 20 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.