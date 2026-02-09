Maandag in 'Opsporing Verzocht': Wat gebeurde er met Jerzy in Schiedam?
Op donderdag 29 januari vond een wijkagent in Schiedam een levenloze man in een huis aan de Dirk van Wassenaarstraat. Het bleek de bewoner, de 49-jarige van oorsprong Poolse Jerzy Materowicz. Hij was waarschijnlijk al enkele dagen dood.
Het is nog altijd niet duidelijk waardoor Jerzy overleed. Een mogelijk scenario: een ruzie die fysiek is geworden. Inmiddels is door het onderzoeksteam achterhaald dat Jerzy op vrijdag 23 januari vermoedelijk voor het laatst is gefilmd rond zijn woning. In 'Opsporing Verzocht' deze beelden en de laatste stand van zaken in het onderzoek.
Insluiper verzorgingshuizen
Personeel van een instelling in Vught, voor mensen met dementie, ontdekte 12 november een voor hen onbekende man in de gangen. Hij werd door hen naar buiten begeleid en snel gefotografeerd. Het bleek dezelfde man die in juni een kamer van een oudere dame in een verzorgingshuis in Houten insloop en haar bestal. De politie hoopt op tips over zijn identiteit en waarschuwt verzorgingshuizen door heel Nederland voor de man.
Overvallers Rotterdam herkenbaar in beeld
Woensdag 12 november werd een bewoner van de The Lee Towers aan de Galvanistraat in Rotterdam in zijn appartement overvallen. Dankzij het uitgebreide netwerk van camera’s in Rotterdam en de inspanningen van de rechercheurs zijn er herkenbare beelden van de twee verdachten over een lengte van 1,5 kilometer gevonden.
Verder onder andere beelden van een overvaller van een coffeeshop in Eindhoven, een truc van een telefoondief, en de brandstichting bij een woonhuis in Rijen. Opvallend detail: hierbij stond de dader mogelijk zelf té dicht op het vuur.
'Opsporing Verzocht', maandag 9 februari om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Kijktip van de dag
Journalist Marijn Trio reist naar Oekraïne, waar na vier jaar oorlog nog elke dag talloze gewonde militairen terugkomen van het front. Velen zijn zwaargehavend, fysiek en mentaal. Elk van hen begint thuis aan een nieuw verhaal, aan een leven ná het front. Marijn volgt enkele Oekraïners in hun persoonlijke strijd en wil weten of Oekraïne wel klaar is voor dit titanenwerk.
'Oekraïne na het Front', om 21.25 uur op VRT Canvas.