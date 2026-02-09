Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag in 'Opsporing Verzocht': Wat gebeurde er met Jerzy in Schiedam?

maandag 9 februari 2026
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2026

Op donderdag 29 januari vond een wijkagent in Schiedam een levenloze man in een huis aan de Dirk van Wassenaarstraat. Het bleek de bewoner, de 49-jarige van oorsprong Poolse Jerzy Materowicz. Hij was waarschijnlijk al enkele dagen dood.

Het is nog altijd niet duidelijk waardoor Jerzy overleed. Een mogelijk scenario: een ruzie die fysiek is geworden. Inmiddels is door het onderzoeksteam achterhaald dat Jerzy op vrijdag 23 januari vermoedelijk voor het laatst is gefilmd rond zijn woning. In 'Opsporing Verzocht' deze beelden en de laatste stand van zaken in het onderzoek.


Insluiper verzorgingshuizen
Personeel van een instelling in Vught, voor mensen met dementie, ontdekte 12 november een voor hen onbekende man in de gangen. Hij werd door hen naar buiten begeleid en snel gefotografeerd. Het bleek dezelfde man die in juni een kamer van een oudere dame in een verzorgingshuis in Houten insloop en haar bestal. De politie hoopt op tips over zijn identiteit en waarschuwt verzorgingshuizen door heel Nederland voor de man.

Overvallers Rotterdam herkenbaar in beeld
Woensdag 12 november werd een bewoner van de The Lee Towers aan de Galvanistraat in Rotterdam in zijn appartement overvallen. Dankzij het uitgebreide netwerk van camera’s in Rotterdam en de inspanningen van de rechercheurs zijn er herkenbare beelden van de twee verdachten over een lengte van 1,5 kilometer gevonden.

Verder onder andere beelden van een overvaller van een coffeeshop in Eindhoven, een truc van een telefoondief, en de brandstichting bij een woonhuis in Rijen. Opvallend detail: hierbij stond de dader mogelijk zelf té dicht op het vuur.

'Opsporing Verzocht', maandag 9 februari om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Maandag 9 februari 2026 om 21u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 10 februari 2026 om 15u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

VRT NWS logo VRTNWS

Journalist Marijn Trio reist naar Oekraïne, waar na vier jaar oorlog nog elke dag talloze gewonde militairen terugkomen van het front. Velen zijn zwaargehavend, fysiek en mentaal. Elk van hen begint thuis aan een nieuw verhaal, aan een leven ná het front. Marijn volgt enkele Oekraïners in hun persoonlijke strijd en wil weten of Oekraïne wel klaar is voor dit titanenwerk.

'Oekraïne na het Front', om 21.25 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:45
    Alles in orde!
    21:45
    De dag van vandaag
  • 20:35
    De Afspraak
    21:25
    Oekraïne na het front
  • 20:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    21:30
    VRT NWS journaal met VGT
  • 20:40
    Een Echte Job
    21:55
    Politierechters
  • 20:35
    Tracker
    21:30
    Alert: Missing Persons Unit
  • 20:35
    Blade Runner 2049
    23:30
    Monster Hunter
  • 20:35
    Banlieue 13
    22:15
    Fare Dodgers: At War With The Law
  • 20:50
    Snowpiercer
    22:40
    ER
  • 20:35
    The X-Files
    22:20
    Baywatch
  • 20:00
    De Tafel van Gert
    21:15
    James & Co
  • 20:35
    Fame
    23:05
    Friends
  • 20:35
    The First 48
    21:20
    Seal Team
  • 20:35
    Bake Off Vlaanderen
    21:50
    Komen eten
  • 20:30
    Mark of a Serial Killer
    21:15
    World's Most Evil Killers
  • 21:09
    Z-Beurs
    21:22
    De CFO podcast
  • 21:09
    Het zelfbouwhuis
    22:55
    Sorry Music Classics
  • 20:55
    Peppe's Emilia-Romagna
  • 21:00
    Return to Paradise
    22:05
    Art Detectives
  • 20:35
    The Equalizer
    21:30
    Prison Break
  • 20:25
    NOS Olympische Winterspelen
    21:30
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 20:30
    Radar
    21:20
    Opsporing Verzocht
  • 20:25
    Nog Eén Keer Fit
    21:45
    Kamp Waes