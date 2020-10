Maandag in 'Kruispunt': wensen op wielen

Nog één keer ronddwalen in de tuinen van Paleis 't Loo. Nog één keer de zee in Zandvoort zien. De Stichting Veluwse Wensambulance vervult zo'n tweehonderd keer per jaar de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is.

'KRO-NCRV Kruispunt' volgt vrijwilligers op deze bijzondere ambulance en laat zien hoe ze mensen die niet lang meer te leven hebben een onvergetelijke dag bezorgen.

Lach en een traan

Zoals mevrouw Vonk (83). Ze heeft alvleesklierkanker en wil graag nog een keer met man en dochter naar Paleis ’t Loo. Vrijwilliger Helma van den Berg rijdt haar rond in een ziekenhuisbed met medische apparatuur. 'Op zo’n dag verdwijnt de ziekte beetje naar de achtergrond. Het zijn dagen met een lach en een traan en er ontstaan vaak prachtige gesprekken over iemands leven.'

Nog een keer naar zee

Meneer Van Braam is in de negentig en wil nog eenmaal naar Zandvoort aan zee de branding horen en met zijn vrouw, familie en vrienden van het uitzicht genieten. Dertig jaar woonde hij in de kustplaats en in zijn jonge jaren werkte hij als vrijwilliger voor de reddingsbrigade. Het werd een onvergetelijke dag, ook voor zijn vrouw. 'Mijn man is dementerend. Het is zo waardevol om hier herinneringen op te halen. Deze dag is een heel belangrijk aandenken.'

Afsluiting

De vrijwilligers rijden na een wensrit altijd samen naar huis, zodat ze kunnen napraten over de soms heftige momenten. Ze merken dat mensen na de vaak snel achteruit gaan. Alsof het een afsluiting is. Een mooie afsluiting.

'Kruispunt', maandag 19 oktober om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.