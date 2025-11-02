Maandag in 'Kamp van Koningsbrugge': wat doet angst met je focus?

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Wat doet angst met je focus? Hoeveel essentiële info kun je onthouden als je ultiem getest wordt? En hoe scherp zijn de cursisten na dagen van extreme fysieke uitputting? Zijn ze in staat in een split second juist te handelen? De cursisten die op hoogte kunnen werken en de 'shoot – no – shoot' doorstaan, gaan door naar het laatste en misschien wel zwaarste onderdeel. Een beproeving die ze zal tergen tot het uiterste.

