Maandag in 'Denkend aan Holland': De Turfroute

Foto: © Roland J. Reinders Omroep MAX 2019

Janny en André verkennen deze tocht een stukje van de Turfroute, een netwerk van vaarwegen dat vanaf de 16e eeuw in Friesland, Drenthe en Overijssel werd aangelegd om de turf die gewonnen werd af te voeren.

Ze varen door de Friese Wouden; een streek in Oost-Friesland waar de tijd soms lijkt stil te zijn gezet. Ze moeten de handen uit de mouwen steken, want er zijn heel wat sluizen en bruggetjes en sommige moeten ze zelf bedienen. Maar misschien zijn er wel dorpskinderen die ze voor een zakcentje willen helpen. Daarnaast gaan ze er op de fiets op uit, helpen ze een boswachter met boompjes snoeien midden in een moeras, worden ze aan het werk gezet in een Friese paardenstal, leren ze over het barre leven van de turfstekers en ontdekken ze de geschiedenis achter het gevangenisdorp Veenhuizen. Tot slot gaan ze zeilen met de commissaris van de Koning.

'Denkend aan Holland', maandag 10 augustus rond 21.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.