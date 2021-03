Maandag in 'De Smaak van Nederland': stad vs. streek

Hoe zit het met het verschil tussen stad en streek? Zijn het de trendy en gelikte gerechten uit de Randstad of de juist traditionele gerechten zoals Brabantse worstenbroodjes of Limburgs zuurvlees die populair zijn in Nederland?

Uit onderzoek blijkt dat de helft van Nederland een favoriet streekgerecht heeft en 3 op de 10 Nederlanders hun favoriete streekgerecht/product elke week eet. Met de populariteit van het Brabantse worstenbroodje en het Limburgse zuurvlees zit het dus wel snor.

In deze aflevering proeft Janny melkmoes in Spakenburg en gaat ze op bezoek bij de Avocadoshow in Amsterdam. Ook reist ze naar Brabant voor een worstenroodje en ontmoet zij Limburgers die in Amsterdam zuurvlees aan de man brengen. 'De Smaak van Nederland', maandag 8 maart om 22.00 uur op 24Kitchen.