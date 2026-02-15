Maandag in 'Close Up': Zet 'm op, Isabella!

Ze is een rijzende ster in de kunstwereld: de 94-jarige Isabella Ducrot. Op middelbare leeftijd besloot ze beeldend kunstenaar te worden en sinds kort is ze de lieveling van kunstgaleries over de hele wereld.

Ze creëert frisse collages met verf, textiel en papier. De film is meer dan een portret van een kunstenaar die ondanks haar autodidactische achtergrond en status als buitenstaander de top bereikte. Het is een diepgaande blik op een vrouw die de 20e eeuw doorkruiste en uiteindelijk bewees dat je nooit te oud bent om je dromen waar te maken.

'Close Up: Zet 'm op, Isabella!', maandag 16 februari om 22.45 uur bij AVROTROS op NPO 2.