Lucas De Man brengt bijzondere kunstwerken onder de aandacht in nieuw seizoen 'Man en Kunst'

Voor het zesde jaar op rij presenteert Lucas De Man tijdens de Nationale Museumweek het programma Man en Kunst waarin hij de meest bijzondere kunstwerken uit de vaste collectie van Nederlandse musea bespreekt.

De kijker kan straks - als het weer kan - met flink wat feitjes en anekdotes op zak de werken ter plekke gaan bezichtigen. Ondertussen valt er in afwachting van dit heugelijke moment ook buiten de muren van musea volop van kunst te genieten. In deze reeks van 'Man en Kunst' vertelt De Man alles over het leven en het werk van kunstenaars Paula Modersohn-Becker, Bernd en Hilla Becher, Cornelis Saftleven, James Ensor en André Volten.

Paula Modersohn-Becker was de eerste vrouw die naaktportretten van zichzelf schilderde, primitief en vol gevoel. In de eerste aflevering duikt Lucas in het levensverhaal van deze unieke kunstenares die twijfelde tussen een leven in het mondaine Parijs en een kunstenaarskolonie op het Duitse platteland. Hij bekijkt haar dramatische 'Zelfportret met hoed en sluier' in het Kunstmuseum Den Haag en reist af naar het Duitse Worpswede, waar Paula een groot deel van haar leven doorbracht.

Talloze beroemde fotografen zijn beïnvloed door het werk van het Duitse echtpaar Bernd en Hilla Becher. Met hun sobere, uiterst precieze zwart-wit foto's van industriële gebouwen, van hoogovens tot kolenmijnen, overrompelden zij de kunstwereld. Lucas De Man bekijkt in het Ruhrgebied restanten van voormalige industrie. Daarnaast bespreekt hij de maar liefst 85 foto's van een steenkolenmijn in het Van Abbemuseum in Eindhoven.

Op donderdag 22 april staat het schilderij 'Satire op de uittocht van de geestelijkheid uit 's-Hertogenbosch in 1629' uit het Noordbrabants Museum centraal. De maker van dit bijzondere werk, de zeventiende eeuwse Cornelis Saftleven, was gespecialiseerd in spotprenten met dieren in de hoofdrol en zou tijdens zijn carrière zelfs met Rubens samengewerkt hebben!

James Ensor was de Belg met de Engelse naam, de man achter de maskers, de schilder die ook balletmuziek componeerde en in plaats van een vrouw een stad als muze had: Oostende! Vertrekpunt voor de aflevering rondom het levensverhaal van James is het schilderij 'La Gamme d'Amour' in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

Kunst hangt of staat niet alleen in musea. Het werk van André Volten kun je overal in de openbare ruimte in Nederland tegenkomen. Lucas gaat op diverse plekken in het land - in parken, op pleinen, bij gebouwen, de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum in Otterlo én zelfs in de paleistuinen van Drakesteyn en Huis ten Bosch - op zoek naar zijn werk.

