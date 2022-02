Lauren Verster neemt je mee naar opmerkelijke werelden in nieuw seizoen 'Lauren!'

In het nieuwe seizoen van 'Lauren!' gaat Lauren Verster op zoek naar onbekende werelden. De programmamaker duikt onbevreesd in een nieuw avontuur waar zij opmerkelijke gemeenschappen onderzoekt vol verborgen verhalen.

Met een onbevangen blik verdiept zij zich in de bijzondere levensstijl van deze buitengewone gezelschappen.

Lauren reist af naar Bodrum aan de Turkse Rivièra, een populaire badplaats voor toeristen maar ook een paradijs voor bejaarde 'sugarmommies' die er jonge mannen scoren voor hun seksuele behoeften. In Parijs duikt de programmamaker vervolgens in de wereld van de LGBTQIA-ballroomscene, een 'underground scene' die oorspronkelijk is ontstaan onder de afro- en latino Amerikaanse dragqueens in de jaren '60 in Harlem, New York. Het biedt een plek voor deze gemeenschap waar men zich kan uiten door dans en een veilig thuis heeft bij een zogenaamde surrogaatfamilie. Inmiddels heeft Parijs de grootste 'scene' in Europa.

Haar reis vervolgt zich naar Manchester, Engeland waar zij de snelst groeiende orthodox Joodse gemeenschap van Europa bezoekt. Hier gaat zij op zoek naar de verhalen van jonge mensen die zich in de moderne maatschappij houden aan eeuwenoude strikte geloofsregels. Vervolgens onderzoekt Lauren in Spanje moderne holbewoners die in grotten leven, een gemeenschap die een compleet eigen wereld heeft gecreëerd, ver weg van de stressvolle maatschappij.

In Duitsland onderzoekt Lauren de levens van jonge prostituees, die werken èn wonen in een bordeel. Als je 24 uur per dag in de bubbel van een bordeel leeft, kun je dan ooit nog ontsnappen aan dit werk? En hoe komen vrouwen uit de Filipijnen en Thailand, zogenaamde 'ebay wives', terecht op de koude en verlaten Faeröer Eilanden? Wat drijft deze gezelschappen en wat brengt het hen? Lauren onderzoekt het in deze nieuwe reeks afleveringen.

'Lauren!', vanaf woensdag 23 februari om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 3.