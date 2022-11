'Lauren!' duikt in de wereld van nieuwe multi-miljonairs

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2022

Lauren is in Beverly Hills en duikt in de wereld van de nieuwe multi-miljonairs. Jaarlijks komen er meer dan een miljoen immigranten naar Amerika en de meesten bereiken de American Dream niet.

Maar steeds meer Asian American ondernemers lukt het wel, volgens eigen zeggen, omdat ze zich doodwerken en burn-outs niet bestaan. Hoe maakbaar is het leven als je al dat geld bezit?

'Lauren!', dinsdag 22 november om 21.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.