'Lamput' is losgebroken en te vinden bij Boomerang

Foto: Boomerang - © Media Tornado 2020

Dit is Lamput, de hilarische YouTube shorts-come-TV serie, waarbij we de gelijknamige kleverige oranje substantie volgen die is ontsnapt uit een geheim en experimenteel laboratorium.

Lamput is blij om vrij te zijn en gaat dan ook meteen de wereld verkennen.

Lamput kan iedere keer net op tijd verdwijnen uit het laboratorium van Specs Doc en Skinny Doc, de twee wetenschappers die Lamput hebben gecreëerd. De twee wetenschappers willen hem natuurlijk weer terug hebben, maar gelukkig is Lamput een meester in vermommingen en kan hij daardoor altijd recht onder hun neus verdwijnen. Elke aflevering is een nieuw avontuur!

De voor een International Kids Emmy 2020 genomineerde serie is een non-dialoog, slapstick animatie die je gegarandeerd meeneemt op een lachwekkend en oneindig jachtavontuur.

De gloednieuwe comedyserie 'Lamput' is vanaf 15 april om 14.40 uur te zien, alleen bij Boomerang.