Laatste speciale uitzending van 'Podium Witteman' over de toekomst

Foto: NTR - © Lilian van Rooij 2019

De laatste uitzending van 'Podium Witteman' van dit seizoen gaat over de toekomst. Paul Witteman ontvangt conservatoriumdirecteur Henk van der Meulen, componist Chiel Meijering en het Matangi Kwartet, de violisten Kaya en Ahmet Gr, sopraan Maayan Licht, sopraan Elisabeth Hetherington, luitist David Mackor, het Dudok Kwartet en Club Classique. En natuurlijk bijdragen van Mike Bodd en Floris Kortie!

De laatste uitzending van 'Podium Witteman' van dit seizoen komt vanaf onze vertrouwde plek in Studio De Hallen in Amsterdam. Weliswaar zonder publiek maar wel met veel musici!

We blikken vooruit naar het nieuwe seizoen en stellen de vragen: Hoe ziet de toekomst er voor de muziek uit? Welke nieuwe muziek wordt er op dit moment geschreven? Naar welke muziek verlang je in deze tijden? En hoe gaan jong musici en studenten om met de nieuwe situatie?

Met Henk van der Meulen, directeur van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, praat Paul over de toekomst van zijn studenten. Hij neemt enkelen van hen mee naar de studio.

De sopranen Maayan Licht en Elisabeth Hetherington, zingen samen met luitist David Mackor 'Je ne cuit pas qu'onques' van de Middeleeuwse componist Guillaume de Machaut. Hij schreef deze ballade in de veertiende eeuw in isolatie tijdens de pestepidemie.

Jong viooltalent en winnaar van het Davina van Wely Concours Kaya Gür komt met zijn broer Ahmet. Zij zijn de drijvende krachten achter het Muziekcentrum 1001 Nachten in Den Haag, waar zij gratis muzieklessen én instrumenten geven aan kinderen.

Het Matangi Kwartet speelt een gloednieuw stuk van componist Chiel Meijering, dat hij speciaal in deze coronatijd componeerde. Het stuk heet Light at the End of the Tunnel. De componist is zelf ook te gast.

Nog meer nieuwe muziek van eigen bodem komt van het Dudok Kwartet Amsterdam. Zij spelen een gloednieuw stuk van componist Joey Roukens, getiteld What Remains.

Club Classique was dit seizoen regelmatig te horen in 'Podium Witteman'. In deze seizoensfinale mogen zij dan ook niet ontbreken. Club Classique speelt Pini di Roma van Ottorino Respighi, een van Pauls lievelingsstukken.

Wegens succes vervolgd. Door de vele, vaak hartverwarmende reacties op onze speciale uitzendingen heeft de NPO besloten dat 'Podium Witteman' drie extra afleveringen mag maken. We gaan dus door tot en met zondag 31 mei!

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden van 18.10 tot 19.10 uur op NPO 2. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagmiddag om 14.20 uur.