Laatste aflevering van 'De Puinhopen van Irak'

In de vijfdelige VPRO-serie 'De Puinhopen van Irak', gemaakt in coproductie met VICE Studios, trekt de Nederlands-Palestijnse Sakir Khader (1990) een half jaar rond in het Irak dat we in het nieuws niet te zien krijgen.

In het slot maakt Sakir de balans op: wat heeft de val van Saddam Hoessein het land gebracht?

De uitzichtloosheid in bepaalde delen van het land drijft mensen tot wanhoop. Maar je uitspreken tegen de gevestigde orde kan in Irak nog steeds je doodvonnis betekenen.

Sakir gaat op zoek naar de schuilplaats van Saddam Hoessein waar hij in 2003 door de Amerikanen werd gevangengenomen en een begin van een vreedzaam tijdperk had moeten aanbreken. Vervolgens trekt hij door de oude stad van Mosul waar hij de achterblijvers ontmoet tussen ruïnes van de oorlog. Zij waren de getuigen van De slag om Mosul, misschien wel de bloedigste en meest verwoestende strijd sinds de val van Saddam Hoessein. Sakir maakt de balans op en laat zien wat de val van Hoessein het land heeft gebracht.

'De Puinhopen van Irak', donderdag 6 februari om 23.15 uur op NPO 2 en 2 februari op NPO Start.