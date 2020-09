Laatste aflevering speciale reeks 'Je Zal Het Maar Hebben' op NPO 3

De laatste aflevering van een speciale reeks voor het 20-jarig jubileum. Jurre Geluk bezoekt oud-kandidaten om te kijken hoe het ze de afgelopen jaren is vergaan.

Levensgenieter Michiel deed in 2018 mee en lijdt aan de zeldzame verouderingsziekte Progeria, waardoor hij ieder jaar lichamelijk gezien acht jaar ouder wordt. Destijds was hij al 152 jaar oud, maar ondanks zijn ouderdomskwalen wilde hij niet achter de geraniums zitten. Het was zijn streven om de oudste progeria patiënt ooit te worden en Jurre gaat kijken of hij dit doel heeft behaald.

Rianne zat in de allereerste aflevering ooit. Ze heeft de stofwisselingsziekte EPP, kortgezegd een allergie voor Uv-straling. Hierdoor kon zij maar 10 minuten per dag naar buiten. Haar leven speelde zich dan ook voornamelijk binnen en s 'nachts af. Inmiddels is er een medicijn op de markt waardoor zij nu 30 minuten naar buiten kan. Dit klinkt alsnog niet heel veel, maar is voor haar life-changing. Zo kan ze nu haar kinderen ophalen van school en is ze vorig jaar voor het eerst in 40 jaar tijd op een strandvakantie geweest.

'Je Zal Het Maar Hebben 20 Jaar', dinsdag 15 september om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.