Kyra en Lojain in 'Puberruil'

Deze week ruilt musicaltalent Kyra met de Syrische Lojain. De 14-jarige Kyra woont met haar ouders en zusje in het Brabantse dorpje Liempde. Kyra heeft een passie voor acteren, dans en zingen, en zit bij de Talent academy. Ze wil graag musicalster worden.

Lojain is 17 jaar en woont met haar vader, moeder, broertje en zusje in Gouda. Ze is gevlucht vanuit Syriė en woont sinds een half jaar in Nederland. Ze is nog zoekende naar wat ze hier wil doen. Tekenen is in ieder geval haar grote passie.

