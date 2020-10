'Kruispunt': Wij in de wijk 'verbinding en saamhorigheid in coronatijd'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Nu corona ons aan huis kluistert, zijn we meer dan ooit aangewezen op elkaar en onze buurt. En nu het erop aankomt blijkt er veel saamhorigheid, ook op plekken waar je het niet verwacht.

'KRO-NCRV Kruispunt' trok de Goudse arbeiderswijk Korte Akkeren in, de armste wijk van Gouda, waar, blijkt uit onderzoek, inwoners het minst tevreden zijn over hun woonomgeving. De afgelopen jaren kwam de wijk regelmatig negatief in het nieuws. Autobranden, problemen met drugs, reljeugd, een enkele schietpartij. Maar achter krantenkoppen en cijfers ontwikkelt zich ook een ander verhaal: een verhaal van verbinding en omkijken naar elkaar. Kruispunt laat mensen aan het woord die het verschil maken en zich verbonden voelen met de wijk waar ze soms al hun hele leven wonen en die ze voor geen goud zouden verlaten. En fotograaf Bram Tackenberg, die buurtbewoners op de foto zette voor zijn project: De woonkamers van Korte Akkeren.

'Roti van Dushi'

De van Curacao afkomstige Marjan Eisden (54) woont al meer dan dertig jaar in Korte Akkeren. Ze is een spilfiguur in de buurt, iedereen kent 'Dushi', zoals ze wordt genoemd. Ze kookt twee dagen per week in buurthuis De Walvis en ze brengt haar beroemde 'roti van Dushi' naar ouderen die slecht ter been zijn. Iedereen kan bij haar terecht. Zoals Cor IJsselstein (72), geboren en getogen in de wijk. Na zijn relatiebreuk werd hij opgevangen door Dushi. 'Ze is mijn beste vriendin.' Sindsdien werkt Cor als vrijwilliger bij de Walvis en helpt als Dushi kookt.

De Crodafabriek

Korte Akkeren ontstond eind negentiende eeuw rondom de N.V. Stearine Kaarsenfabriek, decennialang de grootste werkgever in Gouda. Tegenwoordig staat hier het bedrijf Croda, dat grondstoffen voor zeep en cosmetica maakt. Aan de voet van de fabriek ligt een 'Croda-straatje', met huizen voor werknemers. Arie Bazen (67) woont er met zijn vrouw Janny. Vanaf zijn 16e heeft hij op de fabriek gewerkt. Hij is nu met pensioen maar mist zijn werk nog elke dag. Voor corona kwam hij er elke week om te darten bij de bedrijfsclub. Nu treft hij oud-collega’s in de hobbygarage van Croda, waar ze aan oude auto’s sleutelen. Arie en Janny gaan voor Bram Tackenberg op de foto. 'Kruispunt' is erbij als het resultaat in groot formaat in de openlucht wordt bijgeplaatst bij de foto’s van andere wijkbewoners.

Koffie bij de kringloop

De Bizon is een kringloopwinkel in Korte Akkeren. Er werken zo’n 25 vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Buurtbewoners kunnen er terecht voor goedkope huisraad en kleding, maar ook voor een kop koffie en een praatje, al wordt dat met door de corona-maatregelen wel steeds lastiger. Maar de vrijwilligers blijven de winkel openhouden en er wordt zelfs al gewerkt aan de kerst-etalage.

Wij in de wijk, verbinding en saamhorigheid in coronatijd, in een multiculturele arbeiderswijk.

'Kruispunt', maandag 26 oktober om 22.55 uur op NPO 2.