'Kruispunt': Duivelse dilemma's in verpleeghuizen

Foto: © KRO-NCRV 2019

De eenzaamheid in verpleeghuizen is bijna tastbaar. Is er sprake van een stille ramp? Houden verzorgenden en bewoners deze coronacrisis nog langer vol? 'Kruispunt' mag van nabij vastleggen wat er zich afspeelt binnen en buiten het verpleeghuis Simeonshof in Erp.

Alice Bremmer is geestelijk verzorger voor BrabantZorg in Simeonshof en ondersteunt verzorgenden en bewoners in deze crisis. 'In pauzes praten we over wat het nu zo zwaar maakt. Het zwaarste is dat je eigenlijk niet weet hoe lang het nog gaat duren.' De rol van geestelijke verzorger lijkt nog nooit zo duidelijk.

Zwaar getroffen

Op zes maart werd de eerste coronapatiënt in Brabant geconstateerd. Vanaf dat moment ging het heel snel. Erp is hard getroffen door het virus. Volgens Carla Jansen, vrijwilligerscoördinator en activiteitenbegeleidster, is het ingeslagen als een bom. 'Je voelt je zo machteloos.'

Mevrouw Verbruggen heeft na 61 jaar huwelijk geen afscheid kunnen nemen van haar man. De enige mogelijkheid was om de rouwstoet langs het verzorgingstehuis te laten rijden, zodat ze vanachter haar raam een laatste groet kon brengen. Mevrouw Verbruggen: 'Zijn schoenen staan nog onder het bed.'

Ethische commissie

Sinds kort heeft BrabantZorg een ethische commissie om dit soort schrijnende situaties te behandelen. Zij staan voor duivelse dilemma’s, zoals het wel en niet toelaten van bezoek.

Mevrouw Verbruggen wil voor het eerst het graf van haar man bezoeken, deze aanvraag ligt bij de ethische commissie.

De coronacrisis leidt ook tot mooie initiatieven. Verzorgenden, familieleden en dorpsbewoners komen met creatieve oplossingen om de bewoners van Simeonshof, ondanks afstand, een gevoel van geborgenheid te geven. Bewoners kunnen nu bezoek ontvangen in het ‘Flexhotel’, vanachter glas om de afstand te behouden. Vrijwilligers staan hier de hele dag klaar om deze ontmoetingen in goede banen te leiden.

'Kruispunt' over de emotionele gevolgen van het leven in een verpleeghuis in tijden van corona.

'Kruispunt', maandag 25 mei om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.