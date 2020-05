'Kruispunt': De keuze van Kemp

Foto: © KRO-NCRV 2019

'Kruispunt' staat op Tweede Pinksterdag in het teken van het afscheid van presentator Wilfred Kemp. 11 jaar lang was hij het gezicht van het tv-programma, waar hij ooit als redacteur begon en ook als verslaggever werkzaam was.

In deze uitzending blikt hij terug en laat mooie, ontroerende en historische fragmenten uit het afgelopen decennium zien.

Zingeving

Het beste van 'Kruispunt', waarin zingeving, geloof en maatschappelijke relevantie samenkomen. Zo is er aandacht voor 'De weg naar Santiago', waar Wilfred Kemp verhalen optekende van pelgrims, mensen onderweg, die om uiteenlopende redenen hun leven even op de pauzeknop zetten. 'Om ver van huis dichter bij zichzelf te komen', luidde de tekst waarmee hij de uitzendingen aankondigde.

Rome

We staan ook stil bij de historische momenten waarop Wilfred voor 'Kruispunt' in Rome was: het conclaaf dat in 2013 kardinaal Bergoglio uit Argentinië tot paus koos, het vertrek van paus Benedictus XVI uit Vaticaanstad. De eeuwige stad, het Pietersplein, waar het gevoel bij een wereldkerk te horen bij hem altijd sterk aanwezig is.

Moreel kompas en zorg voor elkaar

Meermalen maakte 'Kruispunt' uitzendingen over complexe ethische onderwerpen als voltooid leven. Kemp: 'Daarbij willen we een moreel kompas zijn. Niet om aan te geven hoe je erover zou moeten denken, maar door er vanuit onze traditie vragen bij te stellen.' Liefde en zorg voor elkaar is ook een regelmatig terugkerend thema in 'Kruispunt'. Een van de vele liefdesverhalen die Wilfred bijbleef is dat van Peter en Tilly, inmiddels 75 jaar. Tilly was pas 52 toen bij haar Alzheimer werd vastgesteld.

Veerkracht

Een hoofdstuk apart vormen de 'Kruispunt'-uitzendingen met nabestaanden van slachtoffers van rampen, waarin de veerkracht van mensen steeds op indrukwekkende wijze naar voren komt. Dat was zo na de vliegramp met de MH17 en is nu weer zo, bij de huidige coronacrisis. 'Die uitzendingen zijn een ode aan de veerkracht van mensen en willen ook troost bieden, door de namen van overleden dierbaren te noemen en te vereeuwigen in ons programma.'

Wilfred Kemp blijft op NPO radio 4 en NPO radio 5 de programma's 'Tussen Hemel en Aarde' en 'Zin in Weekend' presenteren en daarnaast gaat hij zich bezighouden met de katholieke programma's van de afdeling Levensbeschouwing.

Op 8 juni sluit KRO-NCRV 'Kruispunt' het tv-seizoen af met '(Bijna) failliet door corona', een uitzending over ondernemers die door de corona-crisis in grote problemen zijn gekomen.

'Kruispunt', maandag 1 juni om 22.50 uur op NPO 2.