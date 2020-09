'Kruispunt': Corona in het klooster

Ze waren met z'n tienen, de Nederlandse paters van de Heilige Harten die vr de coronapandemie in een appartementencomplex in Teteringen woonden. Nu zijn ze nog met z'n vieren, nadat zes van hun medebroeders in korte tijd door het corona-virus overleden.

In 'Kruispunt' vertellen de overgebleven mannen over de enorme impact van dit verlies en blikken ze terug op hun bewogen levens als missionaris.

Ze kennen elkaar al sinds hun tienertijd op het (klein) seminarie. Ze vlogen uit over de wereld en kwamen op hun oude dag weer samen. In hun kamers veel tastbare herinneringen aan hun jaren als missionarissen in Indonesië, Brazilië, Portugal en Mozambique, waar zij decennialang hebben gewerkt en geleefd. Archiefbeelden en herinneringen tonen een tijd die verdwenen is in de golven van de tijd; tegenwoordig geldt voor wat het geloof betreft Nederland als missiegebied.

De paters zijn nog steeds actief; zo gaat pater Frans Waalders (82) om de twee weken voor in de kerk van de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam en brengt overste Jan Wouters (81) regelmatig een bezoek aan de zusters van zijn congregatie in Nuland. Jan en Frans gaan op 19 september samen naar de speciale herdenkingsdienst in de Sint-Jan kathedraal in Den Bosch, waar bisschop de Korte zal voorgaan. De ruim 120 religieuzen die in coronatijd zijn gestorven zullen hier worden herdacht. Jan Wouters zal met een aantal andere religieuzen op het altaar kaarsen opsteken. Samen met Frans hoort hij tussen de namen van de gestorven religieuzen die tijdens de Heilige mis worden genoemd, ook de namen van hun overleden medebroeders.

'Kruispunt', maandag 21 september om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.