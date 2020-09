'Kruispunt': 70plus laat zich niet kisten!

Een kwetsbare risicogroep, zo werden ouderen de afgelopen corona-maanden neergezet. Er werd gesproken over dor hout dat toch al aan z'n eindje is, 'de 60-min maatschappij', er gingen zelfs stemmen op ouderen af te schermen van de samenleving om jongeren meer ruimte te geven.

Maar de verreweg meeste ouderen wonen niet in een verpleeghuis en voelen zich niet kwetsbaar. En ze willen al helemaal niet worden afgeschermd! Uit een eigen onderzoek van Kruispunt samen met ouderenbond KBO-PCOB blijkt dat 80 % van de 70plussers vindt dat ze evenveel bewegingsvrijheid mogen hebben als mensen die jonger zijn.

'Kruispunt' laat ouderen aan het woord die zich niet laten kisten en staan te popelen hun leven en al hun activiteiten weer op te pakken. Zoals Rita (91), die er elke dag met haar scootmobiel op uit trekt. Ze gaat voor het eerst sinds maanden naar de repetitie van haar koor, het seniorenpopkoor Lust for Life. Met kleindochter Fleur (33) praat ze over de coronatijd en de zorgen van de kinderen en kleinkinderen over hun actieve oma, die weliswaar afstand houdt maar toch veel mensen ziet.

Nel van de Bos is 76, alleenstaand, geen kinderen. Tijdens de lockdown miste ze de contacten die ze had via haar vele vrijwilligerswerk. Het komt nu langzaam weer op gang maar in haar omgeving merkt Nel veel terughoudendheid om erop uit te trekken. Zo lukt het haar niet iemand te vinden die met haar mee wil naar een tentoonstelling die ze heel graag wil zien: Schilders van Licht in het Singer in Laren. Zij is ook voorzichtig, maar laat zich toch echt niet opsluiten. Dan maar in haar eentje naar het museum.

Jas Bos (77) uit het Brabantse Vorstenbosch bouwt met een groep senioren die ooit werkzaam waren in de bouwwereld, een eigen huis. Een gelijkvloerse seniorenwoning vlakbij zijn dochter, met het oog op de tijd dat hij haar misschien meer nodig heeft. In Vorstenbosch was corona heel dichtbij, er zijn vijf mensen overleden. Jas is voorzichtig maar blijft actief. Hij is heel blij dat het line-dancing voor senioren weer wordt opgestart. Al dansend beseft hij hoezeer hij het heeft gemist.

'Kruispunt', maandag 28 september om 22.50 uur op NPO 2.