KRO-NCRV's 'Spoorloos': Eleni vindt haar spiegelbeeld

Eleni is geadopteerd vanuit Amerika omdat haar Nederlandse adoptieouders daar destijds woonden. Ze probeert zich van kleins af aan een voorstelling te maken van haar biologische moeder; ze gaat voor de spiegel staan en probeert door haar wimpers heen een ouder evenbeeld voor zich te zien.

Ergens diep in haar is ze ervan overtuigd dat ze op haar moeder lijkt. Als ze in 2002 eindelijk toegang tot de juiste papieren krijgt, ontdekt ze dat haar moeder pas 13 was toen ze Eleni op de wereld zette. De drang om haar te vinden wordt alleen maar groter...

Eleni groeit op bij een zorgzaam Nederlands gezin dat haar vanuit Amerika adopteerde. Haar hele leven lang wil ze al weten wie haar biologische familie is. Ze is ervan overtuigd dat er ergens in dat grote land iemand rondloopt op wie ze lijkt. Maar toegang tot de juiste naam van haar moeder in de VS is lange tijd niet mogelijk.

