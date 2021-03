KRO-NCRV's 'Petrus in het Land': je wordt gezien

Foto: © KRO-NCRV 2021

Vandaag is 'Petrus in het Land' op bezoek in Alphen aan den Rijn. De stad bekend van vogelpark Avifauna en het Archeon, waar heden en verleden samenkomen.

In de Lichtkring worden we welkom geheten door Anne-Marie van Briemen. Zij is predikant van de protestantse wijkgemeente Kerk en Zanen. Deze gemeente komt samen in een relatief nieuw kerkgebouw.

'Je wordt gezien' is het thema van deze aflevering. We zien dat, onder andere, terug in een speciale zoommeeting die geestelijk verzorger Tineke de Jong organiseert voor kerkleden die in de zorg werken. Maar ook in het klein door Adri Pons die speciaal voor de predikant mondkapjes maakt passend bij de kleuren van het kerkelijk jaar.

'Petrus in het Land', zaterdag 6 maart om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.