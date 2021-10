KRO-NCRV's 'Kruispunt:' Weer alleen na een leven lang samen

Na een huwelijk van 50, 60 jaar je levenspartner verliezen. Hoe ga je dan alleen verder? In KRO-NCRV 'Kruispunt' vertellen twee ouderen over het verlies van hun grote liefde.

Corry Burgers (92) was 66 jaar getrouwd met Harry, toen hij twee jaar geleden stierf. De aanblik van zijn lege stoel is nog steeds moeilijk, maar tot haar verrassing krijgt ze toch weer zin in het leven. Met dank aan haar kinderen, die elke dag even op bezoek komen.

Vorige maand verscheen het boek 'Na een lang leven samen, alleen verder' waarin emeritus-dominee Gerd Kelling (89) zijn verhaal doet. Zijn grote liefde Louise stierf in 2018 en hij mist haar nog elke dag. Zijn kinderen wonen niet in de buurt, hij belt veel met ze. Hij doet zijn best om overeind te blijven en bidt tot God om hem door de dagen heen te slepen. Regelmatig maakt hij de wandeling die hij zo vaak samen met zijn ‘meisje’ maakte. ‘Maar ik vind er niets meer aan’.

Rouwdeskundige Manu Keirse zegt in KRO-NCRV 'Kruispunt': 'Voor de omgeving is het evident dat iemand op hoge leeftijd overlijdt, maar niet voor degene die achterblijft. Hun leven verandert totaal.'

Corry en Gerd wonen beiden nog in het huis waar ze met hun echtgeno(o)t(e) woonden. Een huis dat getuigt van de verwevenheid met de ander. De lege stoel van Harry, waar Corry zo verdrietig van wordt, de foto’s aan de muur, zijn wandelstok bij de kapstok. Bij Gerd ligt de bril van Louise nog op tafel, bovenop haar dagboekje en naast haar horloge. De overleden partners zijn aanwezig in hun afwezigheid.

Manu Keirse denkt dat ouderen ondanks hun verdriet toch nog een nieuw bestaan kunnen opbouwen: 'Je kunt dierbare herinneringen herbeleven en van daaruit verder gaan. Je geliefde is niet weg, je kunt nog steeds van alles met hem of haar bespreken. Overledenen zijn vaak heel goede therapeuten. Zo blijven mensen van betekenis, ook als ze er niet meer zijn.'

'Kruispunt', maandag 1 november om 23.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.