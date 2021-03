KRO-NCRV's 'Kruispunt': Tegenwind en veerkracht in Bospolder-Tussendijken

In deze onrustige tijd waarin van iedereen veel veerkracht wordt gevraagd strijkt 'Kruispunt' neer in Bospolder-Tussendijken in Rotterdam-West.

Het is één van de armste postcodegebieden van Nederland. Achterdocht en onbegrip liggen op de loer. Maar juist deze buurt heeft de ambitie om de eerste veerkrachtige wijk van de havenstad te worden.

'Kruispunt' ontmoet Dirck Slabbekoorn, supermarktmanager in het hart van de wijk. Hij heeft geregeld te maken met winkeldiefstal. Hij helpt de mensen die stelen liever dan dat ze worden gestraft en gaat het gesprek met hen aan. 'Wat is de reden dat ze niet betalen? Sommige bewoners hebben geen geld om eten voor hun kinderen te kopen. Als we hun situatie kunnen verbeteren straalt dat ook af op de wijk. We moeten het samen doen', aldus Dirck.

Pastor Nico van Splunter zette in de wijk een weggeefwinkel op waar mensen met een klein budget gratis levensmiddelen kunnen krijgen. Vrijwilligers die er werken, vaak met weinig kansen op de arbeidsmarkt, krijgen een vergoeding die wordt gebruikt om een opleiding te financieren. Nico: 'We zoeken in onze buurt naar de verbinding. En willen dat het met iedereen goed gaat. Als alle buurtbewoners zich hiervoor inzetten zorgt dat op termijn voor veerkracht.'

Jenilee Miller werkt als vrijwilliger in de weggeefwinkel. Ze is een alleenstaande moeder met vier kinderen en leeft van een uitkering en toeslagen. Haar hoop is dat ze, als de kinderen wat groter zijn, de opleiding maatschappelijke zorg kan gaan volgen. Tot die tijd staat het toekomstperspectief van haar kinderen centraal. Jenilee: 'Het is een achterstandsbuurt waar je moet vechten voor je plek. En waar je kinderen makkelijk met criminaliteit in aanraking komen. Daar wil ik hen voor behoeden.'

Bospolder-Tussendijken heeft meer ambities. Het is een van de eerste Rotterdamse wijken die 'van het gas af' moet. Maar de meeste bewoners hebben geen idee wat hen boven het hoofd hangt. Als je leeft van dag tot dag staan klimaatdoelstellingen onderaan het prioriteitenlijstje. Houria Tourich is milieucoach en gaat langs de deuren om energiebesparende aanpassingen te doen. 'Door de gesprekken die ik heb kan ik de problemen die achter de voordeur spelen bespreekbaar maken. Met z’n allen de saamhorigheid handen en voeten geven. Daar zet ik me voor in', aldus Houria.

