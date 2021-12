KRO-NCRV's 'Kruispunt' sluit het jaar af met kloosterserie: ontmoetingen in de stilte en de stad

In de beste traditie van 'KRO-NCRV Kruispunt' komt het programma in de decembermaand met een kloosterserie. Tv-kok en schrijfster Nadia Zerouali en oud- topbestuurder Merel van Vroonhoven nemen hun intrek in een klooster en geven zich over aan de omgeving en het levensritme van de religieuzen.

Hoe kijken zij aan tegen het kloosterleven? Wat nemen ze mee als ze hun eigen dagelijks leven weer instappen?

De 'Kruispunt'-kloosterserie: bijzondere ontmoetingen in Abdij Koningsoord in Arnhem en stadsklooster San Damiano in Den Bosch.

De serie begint op 6 december met Merel van Vroonhoven, die de trappistinnen van Abdij Koningsoord ontmoet. In de stille bossen tussen Arnhem en Oosterbeek staat het moderne, nieuw gebouwde klooster waar de zusters in 2009 hun intrek namen.

Merel van Vroonhoven (53) wist als een van de weinige vrouwen door te dringen tot de absolute top van bestuurstafels van grote bedrijven als Nationale Nederlanden, ING, NS en toezichthouder AFM, Autoriteit Financiële Markten. Een aantal jaar geleden zette ze een opmerkelijke stap: ze verliet de bestuurskamer met bijbehorend topsalaris en werd lerares in het speciaal onderwijs. Een van de drijfveren om dit te doen was haar zoon, die 13 jaar geleden de diagnose autisme kreeg. Over haar ingrijpende levenskeuze schreef ze het boek 'De Stap'. Merel ziet uit naar de rust van het klooster. Ze mag dan gestopt zijn als vrouw aan de top, ze heeft het bijna drukker dan ooit. Hoe zal het voor haar zijn, als ze ondergedompeld wordt in stilte?

Op 13 december neemt Nadia Zerouali, (45) haar intrek in het oude kapucijnenklooster in het centrum van Den Bosch. Hier is sinds 2018 stadsklooster San Damiano gevestigd, waar vier verschillende - franciscaanse - ordes onder één dak wonen. Zowel zusters als broeders leven, werken en bidden hier met elkaar en willen nadrukkelijk ook ‘franciscaan in de stad’ zijn. Tijdens de lockdown trokken ze er elke avond op uit om mensen een hart onder de riem te steken.

Nadia Zerouali is geboren en getogen Winterswijkse met Marokkaanse roots. Ze schrijft kookboeken en is tv-kok bij het populaire KRO-NCRV programma 'BinnensteBuiten'. Nadia noemt zich 100% moslima, maar beleeft het geloof niet door vijfmaal per dag te bidden. Het gaat haar er vooral om een goed mens te zijn: ‘Dat is de kern van de meeste geloofsovertuigingen toch?’ Ze is nog nooit in een katholiek klooster geweest en is benieuwd naar het leven van de broeders en zusters. In San Damiano wordt niet in stilte gegeten, zoals in veel andere kloosters. Gelukkig maar, vindt Nadia. Want samen eten is wat haar betreft nou juist dé manier om mensen te verbinden: ‘Aan tafel kun je met elkaar het gesprek aangaan. Samen eten nodigt uit tot elkaar beter leren kennen. Hoezo ben je dan stil?’

