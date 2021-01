KRO-NCRV's 'Kruispunt': Ontsnapt aan vernietiging

Hoe overwin je een grote oorlogswond? Betty Mock en Rob Moscou leerden elkaar kennen in 1946. Als joodse wezen - geen familie - werden zij geadopteerd door twee zussen in het Gooi.

Nog altijd verbijstert het Betty en Rob dat zij de holocaust overleefden. Zij hebben beiden in de Tweede Wereldoorlog hun ouders en tientallen andere verwanten verloren in concentratiekampen van de nazi's. Aan de vooravond van de Wereld Holocaust Herdenking brengt 'KRO-NCRV Kruispunt' het indringende levensverhaal van twee joodse Nederlanders op leeftijd. Betty en Rob onderhouden nog altijd een intensieve band. Maar terwijl de één alles over het dramatische verleden te weten wil komen, heeft de ander de neiging om dat weg te stoppen. Interviewer Frénk van der Linden gaat met Moscou en Mock op reis door hun leven.

Waar lieten zij sindsdien hun verdriet? Hoe verschillend reageren zij als lotgenoten op wat is gebeurd? En hoe ervaart hun familie dat? Vragen die Betty en Rob ruim een halve eeuw uit de weg zijn gegaan.

'Kruispunt', maandag 25 januari om 22.50 uur op bij KRO-NCRV NPO 2.