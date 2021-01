KRO-NCRV's 'Kruispunt': Niet sexy?!

Moeten we het er echt over hebben? De overgang? 1,2 miljoen vrouwen in Nederland hebben er mee te maken, het overgrote deel heeft behoorlijk veel klachten. Doordat die nauwelijks bespreekbaar zijn belanden veel vrouwen onterecht met het etiket 'burn-out' in de ziektewet.

Moeten we het er over hebben? Ja dus! KRO-NCRV 'Kruispunt' doorbreekt taboes over dit onderwerp, dat te boek staat als humorloos en vooral 'niet sexy', met vrouwen èn een man die de overgang op een vrolijke manier serieus nemen.

'Praat erover', bepleit gynaecoloog Manon Kerkhof, medeauteur van het succesvolle boek 'Ook leuke meisjes worden vijftig'. 'De overgang is een fact of life, alle vrouwen moeten erdoorheen. Er is weerstand tegen het onderwerp omdat het geassocieerd wordt met ouderdom. En 'oud' betekent in onze maatschappij 'niet ok'. Maar je kunt heel goed sexy de overgang door!'

'Laten we het erover hebben', vinden ook fotografe Jacqueline van den Heuvel en HR manager van het Arbo Centrum van de Gemeente Den Haag, Gert-Jan Aleman en schrijfster Francine Oomen die haar eigen overgangs-ellende treffend verbeeldde in het boek Oomen stroomt over. Met het ontkennen of wegmoffelen van de overgang schiet niemand iets op, zegt Oomen: 'In feite zijn we bezig met een poppenkast en vrouwen doen daar volop aan mee. We zijn onze eigen biologie aan het ontkennen en daarmee hebben we alleen maar onszelf en onze dochters.'

'Kruispunt', maandag 11 januari om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.