KRO-NCRV's 'Kruispunt': Hoelang nog? Ondernemers tussen hoop en vrees

Foto: © KRO-NCRV 2020

De lockdown is voor niemand leuk, maar voor ondernemend Nederland een ramp waarvan de impact nog maar nauwelijks zichtbaar is.

Horeca en detailhandel zuchten onder de beperkende maatregelen en zien reikhalzend uit naar 2 maart, de dag waarop hopelijk alle winkels weer open mogen. 'KRO-NCRV Kruispunt' volgt winkeliers in de binnenstad van Deventer in deze weken tussen hoop en vrees.

De Kleine Overstraat is een straat zoals je ze aantreft in elke historische binnenstad. Geen grote ketens, maar winkels met een eigen signatuur, gezellige koffietentjes en lunchcafés.

'Lokale helden', worden ze genoemd, ondernemers die een grote feeling hebben met de lokale markt, winkels en horeca die kleur geven aan de stad. Klanten komen er graag, niet alleen om iets te kopen, maar ook voor een praatje en een kop koffie.

Ook onderling hebben de ondernemers in deze straat een band. Voor de lockdown begonnen ze de dag samen in lunchcafé Bij Peet, al 17 jaar een vertrouwde plek die Petra Tebbe in haar eentje tot een succes heeft gemaakt. Nu vult stilte het lege café en staan de tafeltjes te wachten op bezoek. Hoe lang nog?

Petra Tebbe kan het nog even uitzingen denkt ze. Ze ligt af en toe wakker van het worst-case scenario, waarin ze Bij Peet zou moeten opgeven. Die slapeloze nachten zijn er ook in de rest van de straat, bij Marlou Hollink bijvoorbeeld, die onverkochte winterkleding rek voor rek van haar winkel naar haar huis verplaatst en toch maar heeft geïnvesteerd in een nieuwe zomercollectie. En bij Hamody Alsadi, zijn kledingreparatiewinkel is weliswaar nog open, maar klanten komen er nauwelijks. Elke dag zit hij in zijn lege zaak en facetimet met zijn moeder in Bagdad.

Faillissementen zijn er nog nauwelijks in de Kleine Overstraat, en dat klopt met het landelijke beeld. De ondernemers krijgen steun van de overheid, souperen hun spaargeld op of schuiven verplichtingen voor zich uit. Juist dat laatste (uitstel van huur, uitstel van belastingen) zou voor veel ondernemers in Nederland de nekslag kunnen blijken, als er uiteindelijk toch betaald moet worden.

De mensen van de Kleine Overstraat houden de moed er in. Femke Janzing doekte haar winkel in rockabilly kleding na de eerste lockdown op en begint nu in noten en zuidvruchten. Milou Merfol, die tijdens de coronacrisis haar gedroomde koffiebar opende, blijft haar klanten die voor een coffee-to-go komen, begroeten met een lach. Mariel Hulsebosch maakt fimpjes op instagram om haar tassen aan te prijzen. En dan zijn er ook nog winkeliers die de online bestellingen niet aankunnen, zoals Claudi Janssen van de wolwinkel. Ze heeft een gordijn voor haar etalage gehangen om collega-ondernemers niet de ogen uit te steken met de drukte in haar winkel, waar doos na doos wordt klaargemaakt voor verzending.

'Kruispunt', maandag 1 maart om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.