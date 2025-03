KRO-NCRV's 'Kruispunt': Fietsend naar de hemel

Wat doe je als je te horen krijgt dat je niet lang meer te leven hebt? Voor Freerk de Boer uit Haren geen vraag: hij ging fietsen. Acht weken was hij onderweg naar eindbestemming Lourdes in Frankrijk samen met zijn fietsvriendin Maria Romp.

'Je kunt achter de geraniums gaan zitten en wachten tot het slechter gaat, maar ik wil nog nieuwe herinneringen maken.'

Het plan om in mei met Maria van Groningen naar Rome te fietsen op een speciale duofiets werd door zijn arts afgeraden. De kans dat het einde snel komt is groot. De fietsvrienden vertrekken daarom al in januari met een nieuwe bestemming: Lourdes. ‘Dat is lekker zuidelijk en ik geloof ook dat daar wel dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen, dus wie weet’, glimlacht Maria.

Na een lange reis met de nodige ups en downs worden de vrienden bij aankomst in het heiligdom Lourdes opgevangen door father Gregory die het een enorme presentatie vindt van de twee. Het speciale gebed om kracht doet Freerk veel. ‘Op een wonder mag je niet rekenen maar wel hopen. Ik denk dat ik er iets mee kan’

