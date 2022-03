KRO-NCRV's 'Kruispunt:' De andere kant van… Wopke Hoekstra

Hij is nog maar net twee maanden minister van Buitenlandse Zaken en wordt nu geconfronteerd met de grootste internationale crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. KRO-NCRV 'Kruispunt' schetst een portret van Wopke Hoekstra, de man die Nederland vertegenwoordigt nu vrijheid en vrede op het spel staan.

De grote belofte van het CDA, zo wordt Hoekstra lange tijd gezien, de nieuwe Ruud Lubbers. Een briljante jongen met een rechtsliberaal corps-imago. Hij heeft al een glanzende carrière in het bedrijfsleven achter de rug, als hij de politiek in gaat. Zijn ideeën zijn lenig, zijn ideologisch profiel weinig uitgesproken. Hij heeft iets ongrijpbaars. In 'Kruispunt' werpen vrienden, collega’s, een dominee en een politiek duider licht op deze boomlange minister. Zijn carrière-pad kent tot nu toe geen diepe dalen, maar in zijn privéleven kreeg hij het nodige voor zijn kiezen. Wopke Hoekstra (1975) groeit op in een gelovig, remonstrants gezin in het chique Zeist.

Dominee Claartje Cruijff, die Hoekstra’s huwelijk met Liselot voltrok, zegt in KRO-NCRV 'Kruispunt': 'Hij komt graag in de kerk. Hij ziet het als een tegenplek, waar je iets hoort dat je aan het denken zet en misschien ook aan het twijfelen brengt.'

Sybrand van Haersma Buma, oud-fractieleider van het CDA, tegenwoordig burgemeester van Leeuwarden, zag Hoekstra zijn entree maken op het Binnenhof: 'Wopke geeft een moderne invulling aan de C van het CDA. Minder kerkelijk, meer maatschappelijk.'

Politiek journalist Carla Joosten (Elseviers Weekblad) noemt Wopke Hoekstra 'misschien wel te aardig voor de politiek' en 'geen politiek dier'. Ze vraagt zich dan ook af of hij niet de Kamer in had moeten gaan om het politieke handwerk echt onder de knie te krijgen. 'Het is hem tot nu toe in zijn carrière wellicht allemaal te makkelijke afgegaan, hij is echt een 'zeven-vinker', iemand met een bevoorrechte positie.'

Vriend Iwan Lawerman, leerde Hoekstra kennen bij de Leidse studentenvereniging Minerva. Hij maakte hem mee tijdens een moeilijke periode, toen een van zijn vier kinderen ernstig ziek was. Ook voerden ze gesprekken over de impact die het overlijden van zijn moeder, Hoekstra was pas 20 jaar oud, op zijn leven heeft gehad. 'Wopke nam meteen een zorgende rol aan voor zijn broertje en zusje. Daar is hij krachtig in geweest en hij heeft daar ook kracht uit gehaald. Het heeft zijn kijk op het leven veranderd'.

'Kruispunt: De andere kant van… Wopke Hoekstra', zondag 20 maart om 17.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.