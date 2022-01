KRO-NCRV's 'Kruispunt': De andere kant van … Mark Rutte

Het kabinet Rutte IV is bijna een feit. Begin januari staat Mark Rutte hoogstwaarschijnlijk voor de vierde keer als premier op het bordes. Wie is deze man, die bekend staat als 'de premier zonder eigenschappen', als 'Teflon-Mark', aan wie niets lijkt te kleven.

Met een haperend geheugen waarmee hij zich uit lastige situaties probeert te redden. We kennen hem als hartelijk, handenschuddend en altijd die gulle lach. 'KRO-NCRV Kruispunt: De andere kant van' richt de blik op Ruttes protestantse achtergrond en onderzoekt hoe zijn morele kompas staat afgesteld. Een blik in de ziel van de mens en politicus Mark Rutte.

Geloof

In de vele analyses die in boeken, artikelen en tv-programma’s over Rutte zijn verschenen is er weinig aandacht voor het feit dat hij zegt een gelovig mens te zijn. De laatste jaren spreekt Rutte zich daar steeds vaker over uit, bijvoorbeeld toen hij vorig jaar de Protestantse Lezing gaf: 'Wie in God gelooft, mag hoop hebben en daar gaat een enorme troost van uit. Zo werkt dat in ieder geval voor mij.' In 'De andere kant van' schetst jeugdvriend Lodewijk Dekker de oorsprong van Ruttes (protestantse) geloof en blikt terug op de uitjes die ze in hun studententijd organiseerden onder de noemer 'Nederlands Hervormde Aandacht'.

Moreel kompas

Journalisten Petra de Koning (NRC) en Wilma Borgman (NOS) gaan in op het morele kompas van de politicus en premier Rutte. Hoe staat dat afgesteld? Petra de Koning: 'Hij is niet iemand van grote vergezichten, maar hij heeft zeker een ontwikkeling doorgemaakt in hoe hij over zichzelf is gaan praten. Met de Preek van de Leek, die hij in 2016 heeft gehouden, wilde hij bewust een andere kant van zichzelf laten zien.' Wilma Borgman: 'Voor een liberaal is geloven een privézaak. Als Rutte al religieuze overwegingen heeft voor politieke besluiten, zullen we dat nooit weten.' Dominee Rob Visser, die Rutte vorig jaar interviewde over zijn geloof, vertelt over zijn bezoek aan het Torentje. 'Rutte is als mens buitengewoon oprecht en geïnteresseerd in mensen. Zijn charme is zijn kracht, maar kan ook zijn zwakte zijn. Want wie is hij nou echt, waar staat hij voor?' In 'KRO-NCRV Kruispunt: De andere kant van…' horen we of het Visser is gelukt zicht te krijgen op de ziel van Mark Rutte.

'Kruispunt: De andere kant van...', zondag 9 januari om 17.45 uur bij KRO-NCRV NPO 2.