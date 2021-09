KRO-NCRV's 'Jacobine op 2': Willen we van God los zijn?

Schrijver en columnist Stephan Sanders schreef het boek Godschaamte. Een aantal jaren geleden besloot hij in God te geloven en begon zijn zoektocht. Dat voelde kwetsbaar en bracht hem dikwijls in verlegenheid. In deze aflevering van KRO-NCRV's 'Jacobine op 2' praat Jacobine Geel met hem.

Ook schuift aan journalist Yvonne Zonderop over de comeback van religie en Pieter Jan Dijkman, de directeur van het Wetenschappelijk instituut is de derde gast. Wil de Nederlandse samenleving van God los of is er juist behoefte aan een groter verhaal?

In de partijgelederen van het CDA is daarover een worsteling en Pieter Jan Dijkman vertelt over hoe het CDA de kansen moet keren en meer vuur moet laten zien. Daarover zingt ook Matthijn Buwalda in het slot van de uitzending.

'Jacobine op 2', zondag 26 september om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.