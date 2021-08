KRO-NCRV's 'Genderquake': 11 millenials, 11 genderidentiteiten, 7 dagen, 1 huis

De Britse documentaire Genderquake is een sociaal experiment waarbij elf millenials met verschillende genderidentiteiten een week samen in een huis in Sussex doorbrengen. Ze zijn daar om te ontdekken waarin ze van elkaar verschillen en wat hun overeenkomsten zijn. Ze bepalen zelf wat ze over zichzelf vertellen en wanneer ze dat willen doen.

In de eerste aflevering van 'Genderquake' maken we kennis met de huisgenoten, en bijna iedereen vertelt wat hun ware geslacht is. In de loop van de week ontstaan er romances in de groep. Een van deze romances is niet wat het lijkt te zijn. Na afloop van een avondje uit onthult een van de huisgenoten dat niet iedereen open is geweest en er ontstaat een explosieve ruzie in het huis.

De tweede aflevering van 'Genderquake' laat zien hoe de groep reageert wanneer ze horen dat een van de huisgenoten ervoor heeft gekozen om het ware geslacht te verbergen. Andere huisgenoten voelen zich met steun van hun nieuwe vrienden moedig genoeg om hun verleden en hun toekomst onder ogen te zien. Een vrolijk feestdiner herenigt uiteindelijk de groep. Net als afgelopen jaar viert KRO-NCRV ook dit jaar Pride Amsterdam, die eind juli begint. Omdat KRO-NCRV gelooft dat de liefde voor iedereen is, staat begin augustus de programmering in het teken van de LHBTIQ+ liefde. Met #liefdeisvooriedereen onderstreept KRO-NCRV deze boodschap op socials, radio en tv. 'Genderquake', dinsdag 3 augustus om 23.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.