KRO-NCRV's 'De Rijdende Rechter': het geknakte eendje

Meneer Detering is verliefd. Op een eend. Met een roze bril op koopt hij een 2CV bij het autobedrijf van meneer Veenstra in Friesland.

Omdat de auto wel erg zwaar stuurt, gaat meneer Detering naar een eendengarage waar hij te horen krijgt dat zijn nieuwe liefde levensgevaarlijk is. Hij kan er niet meer mee rijden. Detering wil zijn geld terug van Veenstra.

Maar die wil daar niks van weten: Verkocht is verkocht. Mr. Reid ruilt zijn trouwe vehikel voor één keertje in en begeeft zich op de Friese wegen in een eend.

'De Rijdende Rechter', woensdag 10 maart om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.