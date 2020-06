'KRO-NCRV Teledoc: Missie NS' op NPO 2

Maandag 22 juni, 20.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 2: de 'Teledoc Missie NS' van Catherine van Campen, een moza´ekvertelling over het vervoersbedrijf dat hard werkt om zijn reizigers tevreden te houden en de rauwe dagelijkse realiteit van wisselstoringen en te korte spitstreinen.

De trein. We wachten er op. We reizen ermee. We klagen erover. Omdat de trein te laat is, te vol, te duur. Met een miljoen reizigers per dag kent iedere Nederlander de NS. En we hebben er allemaal een mening over.

De 'Teledoc Missie NS' van Catherine van Campen(Garage 2.0) toont een onbekende kant van het bedrijf: de worsteling achter de schermen om de reiziger blij en tevreden te houden. Voor die missie worden verhalen geconstrueerd, want verhalen geven houvast in een wereld die complex en ingewikkeld is geworden. Het zijn verhalen die de reiziger gelukkig moeten maken, ook al rijdt de trein niet op tijd.

'Missie NS' is een mozaïekvertelling vanuit twee sterk contrasterende werelden. Enerzijds het formele hoofdkantoor waar met hart en ziel wordt gewerkt aan een klantvriendelijker imago en waar voor iedere vergadering een film of een vlog wordt gemaakt om het personeel mee op te peppen. Anderzijds de werkvloer, waar vaak een heel andere realiteit heerst dan het verhaal dat degenen die daar werken uit moeten dragen. Een dagelijkse, veel rauwere realiteit, waar haast, anonimiteit, onverschilligheid en ontevredenheid heerst. Waar veel reizigers, met oordopjes in, in hun eigen verhaal lijken te zitten, onwetend van wat zich om hen heen afspeelt.

'Missie NS' gaat niet alleen over NS maar ook over Nederland anno 2020, waar iedereen zich elke dag opnieuw kan uitvinden.

De 'Teledoc Missie NS' is een coproductie van Witfilm en KRO-NCRV, in samenwerking met CoBO en het Nederlands Filmfonds. Een Teledoc is een lange documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp dat op een prikkelende, toegankelijke en cinematografische manier wordt verteld en bestemd is voor een groot publiek.

'Teledoc: Missie NS', maandag 22 juni om 20.00 uur op NPO 2.