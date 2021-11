KRO-NCRV serie 'Een Huis Vol' keert weer terug in de winter

Vanaf maandag 20 december is het KRO-NCRV programma 'Een Huis Vol' terug met een nieuw seizoen. Twee weken lang kun je het leven volgen van drie grote gezinnen. We volgen het wel en wee van de familie Jelies uit Tollebeek, waar inmiddels baby nummer negen ter wereld is gekomen.

De familie Cudogham die met maar liefst zeven kinderen in het centrum van onze hoofdstad leeft en de in Duitsland wonende familie Buddenbruck, bestaande uit elf kinderen en 1 kleinkind, is er dit seizoen ook weer bij!

In Tollebeek is de negende Jelies telg geboren, een hele bijzondere gebeurtenis voor het hele gezin. Tegelijkertijd is het voor Johan en Janneke ook een hele pittige periode. Een baby erbij in een gezin waar al acht kinderen zijn is niet zomaar iets. Iedereen moet er weer even aan wennen en zijn draai zien te vinden. Het elf koppige gezin blijft natuurlijk leuke dingen met elkaar ondernemen maar is er nog wel ruimte voor quality time tussen Johan en Janneke?

In huize Buddenbruck valt er altijd wat te vieren. Dit jaar is er weer een mijlpaal bereikt. Kleindochter Djevaina wordt 1 en dat moet natuurlijk groots gevierd worden. Bij de Buddenbrucks zijn er een hele hoop nieuwe plannen. Dit jaar gaan ze beginnen met het realiseren van een rustgevende wellness in de kelder van hun huis en zet Thaila haar eerste stappen voor een eigen kapperszaak. Lukt het de Buddenbrucks om deze projecten goed op te starten of nemen ze te veel hooi op hun vork?

Bij de Cudoghams is het een drukke boel. Kleine Oos gaat voor het eerst naar de basisschool en tegelijkertijd is oudste zoon Jazz geslaagd voor zijn middelbare school. Iven en Cynthia zijn al 26 jaar samen, maar officieel getrouwd zijn ze niet. Lang geleden is Iven wel op zijn knieën gegaan en heeft hij dé vraag gesteld aan Cynthia. Toch hebben de twee uiteindelijk nooit de stap gezet. Na heel lang verloofd te zijn geweest is daar dan toch het moment! Iven en Cynthia geven elkaar het ‘ja’ woord.

'Een Huis Vol', vanaf maandag 20 december t/m 24 december elke werkdag om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. Maandag 27 t/m donderdag 30 december kun je het programma na het schaatsen zien, rond de klok van 21.30 uur. Op oudejaarsdag is de laatste aflevering te volgen op het vertrouwde tijdstip van 19.00 uur.