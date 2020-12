KRO-NCRV Kruispunt': Kerst 2020 - licht in het donker

Foto: © KRO-NCRV 2020

'KRO-NCRV Kruispunt' gaat in deze Kerstspecial terug naar mensen wiens leven door corona zwaar op de proef werd gesteld en die eerder dit jaar in het programma hun verhaal vertelden. Hoe ziet hun Kerst in coronatijd eruit?

Anna Jans verloor tijdens de eerste coronagolf haar moeder, haar oom en haar broer Sam Ramadanovic (43). 'KRO-NCRV Kruispunt' registreerde zijn begrafenis in het Brabantse Vorstenbosch, waarbij het hele dorp een erehaag vormde. Sam’s vrienden van de dorpsfanfare speelden een lied toen de rouwstoet voorbij kwam. Ruim een half jaar later bereidt Anna zich voor op de eerste Kerst zonder haar dierbaren. Ze bezoekt een repetitie van de fanfare, die een herdenkingsconcert voor Sam wil organiseren.

'KRO-NCRV Kruispunt' keert in deze uitzending ook terug naar de Goudse wijk Korte Akkeren, waar Marian Eijsden (bijgenaamd 'Dushi') in normale tijden de sterren van de hemel kookt in buurtcentrum De Walvis. Ze is een baken van hoop in een wijk waar het leven niet altijd makkelijk is. Cor IJsselstein (72) vond bij haar een luisterend oor op een dieptepunt in zijn leven. Op dit moment kookt Dushi vanuit huis omdat de Walvis gesloten is. Maar samen met Cor brengt ze toch het buurthuis in kerstsferen, ze hoopt daar met Kerst twee keer een buffet te serveren voor de bewoners in haar wijk.

Jessica en Onny werken in een verzorgingshuis in Brabant, dat tijdens de eerste corona-crisis hard werd getroffen. Ze maakten overuren om de bewoners zo aangenaam en waardig mogelijke door deze afschuwelijk tijd te loodsen. Hoe gaat het nu met deze zorghelden uit Brabant? En hoe bereiden zij zich voor op de kerstperiode in het verzorgingstehuis?

'Kruispunt', maandag 14 december om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.