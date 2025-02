'KRO-NCRV Kruispunt': Bomans, de eerste bekende Nederlander

Binnenkort verschijnt 'Vleugelman', de vuistdikke biografie van Godfried Bomans. De schrijver van Erik of het klein insectenboek en De Avonturen van Pa Pinkelman was misschien wel de eerste bekende Nederlander.

Maar wie was Bomans zodra het applaus verstomde?

Bomans (1913-1971) was geliefd bij miljoenen mensen – vooral vanwege zijn vele televisieoptredens. Hij was geestig, scherpzinnig en hij beheerste de Nederlandse taal als geen ander. Maar hij was ook een zoekende, vaak ongelukkige man die voortdurend op zoek was naar geborgenheid en bevestiging. Die zocht hij bij het grote publiek, en bij de vele vrouwen met wie hij naast zijn huwelijk relaties onderhield. 'Hij was op zoek naar de onbevangenheid en zorgeloosheid van de vroegste jeugd. Het verloren paradijs van de kindertijd', vertelt Vaartjes. Vandaar ook zijn liefde voor sprookjes zoals Erik. 'Hij wilde de grijze, dagelijkse werkelijkheid kleur geven.'

Precies dat laatste is wat dichter Willem Smit (32) in Bomans waardeert. In een moeilijke periode in zijn leven vond hij bij Bomans herkenning en steun. 'Ondanks alles durft hij op sprookjesachtige wijze te schrijven over de werkelijkheid, over het ongewone dat hij in het gewone ziet doorschemeren. De glans van het heilige is overal te vinden.'

Ineke Swanevelt was 23 jaar toen ze schrijver Godfried Bomans ontmoette. Bomans – getrouwd en dertig jaar ouder dan Swanevelt - opende een restaurant met een lezing. De twee raakten aan de praat, en het klikte meteen. 'Hij schreef mijn nummer op een bierviltje, en later belde hij me op. Het zou mijn eerste heftige confrontatie met de liefde worden', vertelt Swanevelt in 'Kruispunt'.

Ook schrijver Bart Chabot vertelt in Kruispunt zijn verhaal over Bomans. Hij herkent bij hem de zoektocht naar aandacht en erkenning – vooral door veel op televisie te komen. 'Als je zelfrespect laag is kan televisie kan werken als een soort balsem. Het legt een plank over het gat in je ziel.'

