KRO-NCRV brengt mensen samen rondom de paasboodschap: verhalen en rituelen van lijden en opstanding

In de paasprogrammering van 2026 staat bij KRO-NCRV zingeving centraal. De omroep nodigt kijkers en luisteraars uit om stil te staan bij de traditie van Pasen: het lijden, sterven en de opstanding van van Jezus.

Wereldwijd wordt dit christelijke feest gevierd. In een tijd waarin de behoefte aan houvast en verbondenheid groot is, laten de programma’s zien hoe zingeving ontstaat in ontmoeting, verhalen en gedeelde rituelen. Hieronder volgt een overzicht van de programmering tijdens Palmzondag, de Goede Week en Pasen.

Palmzondag - 29 maart

'Kloostercast' - hele week via NPO Luister.

In deze Goede week neemt Cisterciëncer-leek Maria van Mierlo je met haar dagelijkse overdenking mee richting het feest van het licht: Pasen. In deze Stille Week mogen de stilte en aandacht zich in ons verdiepen. Alles wat we tot nu toe hebben gedaan in het kader van deze vastenperiode, verdiept zich. Natuurlijk, het is ‘nog maar’ 1 week, maar Maria hoopt dat het deze week anders voelt, dat alles zich samenbalt, waardoor het intenser zal voelen dan de periode die achter ons ligt.

'De Verwondering' - 08.25 uur, NPO 2

Wie ben je nog als datgene wat je uitzonderlijk goed kunt en waar je wereldwijd applaus voor ontvangt wegvalt? Die vraag moest zangeres Nora Fischer zichzelf stellen toen haar stem begon te haperen en ze gedwongen werd te stoppen met zingen. Ze ontdekte hoe ze zich op hoog niveau in allerlei bochten heeft gewrongen om te kunnen blijven functioneren. Nu maakt ze de dingen niet meer mooier dan ze zijn, want uit waarheid rijst hoop, weet Nora Fischer nu. Wie Nora nu is, zonder haar gouden stem? ‘Ik kan iets heel bijzonders. Ik kan ja zeggen!’ Levenskunst is ja zeggen tegen het leven, wat er ook op je pad komt.

'Tussen Hemel en Aarde – speciale Rome‑uitzending' – 9.00 uur, NPO Klassiek

Presentator Wilfred Kemp neemt de luisteraar mee naar Rome, waar hij plaatsen bezoekt waar componisten zoals Händel, Palestrina, Verdi, Respighi, Allegri, Liszt en Gasparini woonden of werkten. Hij bezoekt onder andere het Palazzo Ruspoli, waar Händel zijn paasoratorium componeerde, en de Chiesa Sant’Andrea della Valle, bekend uit Puccini’s opera Tosca. Ook staat hij stil bij het graf van de Nederlandse paus Adrianus VI en bij de traditie van Nederlandse paasbloemen op het Sint‑Pietersplein.

'Geloofsgesprek' – 09.45 uur, NPO 2

In dit gesprek vertelt dirigente Cecilia Bekema hoe de passiemuziek van Bach (Matteüs‑ en Johannes‑Passion) en het Stabat Mater helpt om de diepte van de Goede Week te beleven. Zij ziet de Goede Week als de mooiste week van het kerkelijk jaar en legt uit hoe de hoge pieken en diepe dalen van deze muziek resoneren met het echte leven: 'Je hebt die hele Goede Week nodig om Pasen te kunnen vieren.'

Eucharistieviering – 10.00 uur, NPO 2

Rechtstreekse eucharistieviering vanuit de St. Franciscusbasiliek in Bolsward. Celebrant is pastoor Arjan Bultsma en het koor Joachim, onder leiding van dirigente Cecilia Bekema, verzorgt de muzikale ondersteuning.

'Pauscast' – 17.10 uur, NPO 2

Kerkhistoricus Paul van Geest vertelde zijn dochters jarenlang verhalen voor het slapengaan. Hij schreef de verhalen op, om er vervolgens jaren niet meer naar om te kijken. Tot hij Stine Jensen ontmoette, die al meerdere filosofische kinderboeken op haar naam had staan. Samen schreven ze het kinderboek Philo en de zee. Een verhaal over wat het eigenlijk betekent om mens te zijn. Jensen en Van Geest praten erover met Stijn Fens. En natuurlijk wordt ook vooruitgekeken naar de Goede Week en Pasen.

Maandag 30 maart

Heilige van de dag - hele week via NPO Luister.

Deze week, op weg naar Pasen, volgen we de vrouwen rond het passieverhaal:

Op maandag 30 maart de heilige Maria van Bethanië, de vrouw die dichtbij Jezus bleef. Ze brak een kostbare kruik en goot de olie uit, maar wat zij werkelijk gaf, was haar vriendschap - precies op het moment dat die het meest nodig was.

Op dinsdag 31 maart de heilige Maria Magdalena, een geloofsleerling van Jezus. Ze vlucht niet als het gevaarlijk wordt, maar blijft bij het kruis en ze gaat naar het graf als alles voorbij lijkt.

Op woensdag 1 april de heilige Veronica, het verhaal van een vrouw die Jezus op zijn weg naar Gogota een doek aanreikt.

Op donderdag 2 april de heilige Maria, moeder van Jezus. Ze kan haar zoon niet beschermen, maar ze laat iets heel belangrijks zien: wat er ook gebeurt, je kunt er wel zijn voor een ander.

En op vrijdag 3 april de heilige Salomé, zij doet wat er gedaan moet worden, ookal lijkt het weinig zin te hebben.

Woensdag 1 april

'The Passion onderwijseditie' – 11.00 uur, NPO 1 Extra

In samenwerking met onderwijsorganisatie Verus presenteert Klaas van Kruistum een paasviering speciaal voor leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. Vanuit het Stad & Esch Lyceum in Diever worden muziek en persoonlijke verhalen gedeeld. Lisanne Dijkstra, discipel in 'The Passion 2026', zingt enkele nummers uit de voorstelling. Het thema ‘Kom dichterbij’ nodigt jongeren uit om verbinding te zoeken in een tijd waarin mensen elkaar soms makkelijk uit het oog verliezen.

Witte donderdag - 2 april

'The pre Passion show' – 18.00 uur, NPO Radio 2

Evelien de Bruijn presenteert vanuit Dwingeloo een muzikale reis door de geschiedenis van 'The Passion'. Ze ontvangt castleden en Roxeanne Hazes als gast, belicht 'The Passion podcast' en onderzoekt samen met Emmely de Wilt de wereld van audiodescriptie.

Audiodescriptie – 'The Passion' – 20.30 uur, NPO Radio 2

Emmely de Wilt verzorgt live op NPO Radio 2 de audiodescriptie van 'The Passion'. Tijdens de uitzending geeft de KRO-NCRV-dj een beschrijving van wat er op het televisie te zien is. Denk bijvoorbeeld aan het decor, de kleding die de spelers dragen, hun gezichtsuitdrukkingen en de bewegingen die te zien zijn. Hierdoor kunnen ook mensen met een visuele beperking het verhaal volledig volgen.

'The Passion' (live) – 20.30 uur, NPO 1

De zestiende editie van de muzikale paasvertelling komt dit jaar vanuit het dorp Dwingeloo in de gemeente Westerveld. Het is de eerste keer dat de voorstelling neerstrijkt in een klein dorp en in de provincie Drenthe. Het thema ‘Kom dichterbij’ roept op tot verbinding en aandacht voor elkaar.

'Passion Talk' (live) – direct na 'The Passion', NPO 1 Extra

Direct na 'The Passion' schakelt NPO 1 Extra live over naar Dwingeloo voor 'Passion Talk'. Presentator Klaas van Kruistum ontvangt de castleden voor een nabeschouwing van de liveshow. 'Passion'-dominee Corine Zonnenberg is aanwezig voor de verdieping en reflecteert op de betekenis van het paasverhaal, terwijl Anita Witzier verslag doet achter de schermen bij het podium.

Goede vrijdag - 3 april

Kruisweg - 15.00 uur, NPO 2

Corine van der Loos van de gemeenschap Sant’Egidio neemt in een kruiswegprocessie drie mensen mee onder wie Oekraïense Sophia Dmytrenko. Zij vluchtte uit haar moederland vanwege de oorlog. Ze moest haar ouders en tweelingzus in Kiev achterlaten. Hans Hage was ooit dakloos, hij weet wat het is om geen dak boven je hoofd te hebben en hij bidt voor iedereen die geen thuis heeft. Cyrille Kafando loopt ook mee, hij kwam in de jaren negentig van Burkina Faso naar Nederland. Hij bidt dat anderen net als hij de kans mogen krijgen om een nieuw leven op te bouwen.

De meditaties bij de staties zijn geschreven door schrijfster Esther Gerritsen. Het vermaarde ensemble Cappella Pratensis zingt een motet van renaissancecomponist Josquin Desprez.

Stille zaterdag - 4 april

'40 dagen van je leven' – 16.30 uur, NPO 2

De Vastentijd zit erop en dus is de grote vraag: wat heeft veertig dagen vasten Anita Witzier en Klaas van Kruistum opgeleverd? Samen met gastvaster Bas Ragas en vastencoach Maria van Mierlo blikken ze niet alleen terug maar kijken ze ook vooruit. Wat nemen ze mee uit deze Vastentijd?

'Petrus in het Land' – 17.10 uur, NPO 2

Op deze Stille Zaterdag laat predikant Daan Bargerbos ons de betekenis van nabijheid zien en gunt de kijker een blik in zijn boekbindatelier. Daarnaast volgen we Martha Pluim die vanwege haar ondernemende natuur en sociale vaardigheden veel voor elkaar krijgt. Via de koffieochtenden van ‘Groet en ontmoet’ zet zij zich in voor de verbinding tussen mensen in Diever, kerkelijk én niet-kerkelijk. Martha: 'Het omzien naar mensen is het belangrijkste dat je in het leven te doen hebt.' De Dwingelose Louise Vons schildert iconen. Ze volgt daarin haar intuïtie. Via het venster van de icoon komt de eeuwigheid even heel dichterbij.

Paaswake – 22.40 uur, NPO 2

Rechtstreekse uitzending vanuit de H. Martinuskerk te Cuijk. Celebrant pastoor Theo Lamers leidt de oude liturgie van licht en water; buiten wordt de nieuwe paaskaars ontstoken en het licht doorgegeven aan de gelovigen.

Eerste Paasdag - 5 april

'De Verwondering' – 08.25 uur, NPO 2

De muziek van rapper en zanger Typhoon (Glenn de Randamie) beschrijft hij als ‘opwaartse melancholie’. Woorden die goed passen bij Pasen, het feest van de opstanding. Typhoon weet uit ervaring dat opstaan niet betekent om weer de oude te worden. Zijn wezen heeft zich door tegenslagen verzacht en verdiept. Tegelijk heeft de herinnering aan lijden hem weerbaarder gemaakt. Opstanding is een doorgaand proces, waarin we zowel de verwachtingen van anderen als ook onze zelfbeelden als windsels van ons af mogen laten glijden. Ook het levensmotto van Typhoon ‘Lobi da basi’, oftewel: liefde is de baas, heeft een diepe glans gekregen.

'Tussen Hemel en Aarde' – Paaseditie – 09.00 uur, NPO Klassiek

Wilfred Kemp brengt op Paasdag een speciale editie vol muziek die staat voor verrijzenis en nieuw begin. Er is aandacht voor de rijke muziektraditie van Rome en een verslag van de live‑eucharistieviering op het Sint‑Pietersplein

'Bloemen voor de Paus' – 09.35 uur, NPO 2

Het is een van de meest bekende zinnetjes uit de Nederlandse taal: 'Bedankt voor de bloemen.' Dat zinnetje hebben we te danken aan paus Johannes Paulus II. Zijn opvolger Benedictus bedankte ook nog in onze taal, maar paus Franciscus beperkte zich tot Italiaans. Het is dit jaar de veertigste keer dat de Nederlandse bloemen het Sint-Pietersplein sieren tijdens de hoogmis van Pasen. Tijd voor een terugblik. Hoe kwamen die bloemen ooit in Rome terecht? En wat hebben ze betekend voor de relatie tussen het Vaticaan en Nederland?

'Pasen in Rome' - 12.25 uur, NPO 2

Nadat paus Leo XIV de zegen Urbi et Orbi heeft gegeven en als het goed is voor de Nederlandse bloemen heeft bedankt, spreekt Stijn Fens in Rome met Antoine Bodar over de betekenis van Pasen. Zoals altijd neemt Bodar de kijker mee naar een bijzondere plek in of rond de Eeuwige Stad. Dit keer bezoeken ze de Romeinse basiliek van Santa Prassede. De negende-eeuwse kerk is beroemd om haar schitterende mozaïeken.

Eucharistieviering en Urbi et Orbi – vanaf 10.15 uur, NPO 2

Rechtstreekse eucharistieviering op het Hoogfeest van Pasen vanaf het Sint Pietersplein in Rome. Daarna spreekt paus Leo XIV de traditionele paasboodschap uit, met aansluitend de zegen Urbi et Orbi voor de stad Rome en de wereld.

'Pasen met de Zandtovenaar' – 17.00 uur, NPO Zapp

Zandtovenaar Gert van der Vijver strooit, gooit en schuift met zand en brengt het eeuwenoude paasverhaal tot leven. Artiesten Jamai Loman, Anne Appelo en Soy Kroon zingen passende liederen en Klaas van Kruistum vertelt het verhaal. De combinatie van zandkunst en muziek maakt de paasboodschap toegankelijk voor jong en oud.

'Pauscast' – 17.10 uur, NPO 2

Een speciale editie vanuit Rome. Al veertig jaar staat het Sint Pietersplein met Pasen vol met Nederlandse bloemen. Charles Lansdorp is al decennia betrokken bij deze traditie, vanuit de bloemensector. Hij schuift aan bij Stijn Fens om over het jubileum te vertellen. Ook priester Antoine Bodar is te gast, hij vertelt over het belang van de bloemenpracht voor het Vaticaan. Met Andrea Vreede bespreekt Stijn het pauselijke nieuws. Het wordt de eerste paasviering van paus Leo XIV, wat kunnen we van hem verwachten? En hoe heeft hij het in zijn eerste jaar als paus gedaan?

De vieringen zijn te volgen bij KRO-NCRV vanaf zondag 29 maart tot en met zondag 5 april.