'KRO-NCRV 2Doc': Vader in de Tuin

Wie als bejaarde de komende jaren hulpbehoevend wordt wacht mogelijk een sombere toekomst. De afgelopen jaren hebben achthonderd bejaardenhuizen vanwege bezuinigingen hun deuren moeten sluiten.

Alleen de 'zware' gevallen, zoals mensen met dementie, kunnen nog terecht in een verzorgingshuis. Het merendeel van de ouderen zal met behulp van mantel- of thuiszorg zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Dat legt grote druk op naaste familie en vrienden. 'Wat doen we met opa of oma?' is een vraag die veel Nederlanders bezig houdt.

De familie Korevaar uit Nieuwerkerk aan den IJssel staat voor een belangrijke keuze. Opa Koos (89) is weduwnaar en woont nog zelfstandig, maar hij vereenzaamt en zijn gezondheid gaat achteruit. Hij wil zijn laatste jaren niet in een verpleeghuis slijten. Schoondochter Anita oppert dat hij bij hen in de tuin mag komen wonen. Wat begint als een grap neemt steeds vastere vormen aan. Op een dag wordt er een gloednieuwe kantenklare mantelzorg-woning in de tuin getakeld.

In Vader in de tuin volgt filmmaker Frans Bromet het gezin Korevaar bij de bouw van het huis in de tuin en de verhuizing van opa. Het leegruimen van het appartement van Koos en de spullen waar hij noodgedwongen afstand van doet omdat het niet past in zijn nieuwe huis. Het hobbyschuurtje in de tuin dat plaats moet maken voor de nieuwe woning. Opa die voortaan alle zaterdagen zal mee-eten met het gezin.

Eenmaal geïnstalleerd in zijn luie stoel achter het raam valt het voor Koos niet mee. Hij volgt het drukke gezinsleven aan de overkant van de tuin maar ervaart zelf dat alles minder wordt. Op vakantie gaan lukt niet meer, hij heeft zijn auto moeten verkopen en voelt zich afhankelijk van iedereen. Het is wachten op de man met de zeis, grapt hij. Het tuinhuis is zijn laatste station.

Hoewel de nieuwe situatie voor alle partijen voordelen heeft, vraagt Bromet zich af of de familie Korevaar wel genoeg heeft nagedacht over de emotionele gevolgen van de verhuizing. Drukt de sombere gedachte van opa niet te zwaar op het gezinsleven en hebben zij de situatie onderschat?

De nieuwe vorm van mantelzorg waarbij die door de overheid wordt gepromoot, zal een steeds groter stempel drukken op de veerkracht van gezinnen die niet gewend zijn de zorg van ouders te dragen. De documentaire Vader in de tuin is een eerlijke verkenning van oprechte bedoelingen en laat zien wat er kan gebeuren als je een ouder in huis - of in de tuin - neemt.

Vader in de tuin werd geproduceerd door &Bromet in samenwerking met KRO-NCRV en kwam tot stand met steun van CoBO Fonds.

'2Doc: Vader in de Tuin', maandag 18 mei om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.