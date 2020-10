'KRO-NCRV 2Doc': Tot de dood ons scheidt

Het aantal 50-plussers dat in Nederland per jaar scheidt, is in de afgelopen twintig jaar bijna verdubbeld naar ruim 20.000 mensen. Dit terwijl het totale aantal echtscheidingen juist afnam.

'Tot de dood ons scheidt', dat is wat Marga en Mat, Gerda en Bennie elkaar beloofden. Na bijna 40 jaar huwelijk en een gedeeld leven met kinderen en kleinkinderen, besluiten ze alsnog uit elkaar te gaan. In de spreekkamer van de mediator regelen ze hun scheiding. Ze bespreken de oorzaak van hun breuk, maken zich emotioneel los van elkaar, verdelen de boedel en zetten uiteindelijk een handtekening onder hun echtscheidingsconvenant.

Filmmaker Niels van Koevorden (‘Ik stond erbij’ en Gouden Kalf winnaar 'Ne me quitte pas') toont het proces van echtscheiden zonder enige opsmuk. Zijn dwingende kader, waarbij de stellen de kijker recht in de ogen kijken, legt op weinig verhullende wijze de pijn van scheiden bloot. Het verdriet, de spijt, de melancholie van de gedeelde herinnering. Maar tegelijk ook de troost, de opluchting zelfs, als ze aan het einde van het proces hun handtekeningen zetten, net zoals ze dat deden toen ze trouwden.

Uit elkaar gaan als je bijna 70 bent is verdrietig, maar ook moedig, soms zelf noodzakelijk. Tijdens het hobbelige echtscheidingstraject tonen Marga, Mat, Gerda en Bennie veel empathie naar hun voormalige geliefde. Het uit elkaar gaan laat zien hoe verbonden ze in feite zijn, hoeveel gedeelde geschiedenis en herinneringen er zijn, zelfs hoe hun kledingstijlen in de loop der jaren vergroeid zijn geraakt.

Filmmaker Niels van Koevorden: 'Toen ik aan de film begon, moest ik denken aan het moment dat ik mijn eerste vriendinnetje verliet. De angst om de ander pijn te doen, het gebrek aan lef om een knoop door te hakken. Om dan uiteindelijk toch te kiezen voor je eigen geluk en stilzwijgend de deur uit te gaan om een nieuwe weg in te slaan. Wetende dat je de ander daarmee groot verdriet doet. Dat proces heeft zich daarna nog enkele keren herhaald totdat ik mijn grote liefde trof. Daarmee lijkt 'uitmaken' iets uit mijn jeugd. Zeker als kind van ouders die al lang gelukkig getrouwd zijn, stond ik nooit stil bij het feit dat je op latere leeftijd ook kunt besluiten om je relatie te beëindigen, ook al heb je elkaar ooit eeuwige trouw beloofd.'

Met Tot de dood ons scheidt wil Niels van Koevorden het taboe doorbreken van scheiden op latere leeftijd. Hoe ga je bij iemand weg als je al 40 jaar met diegene aan de keukentafel zit? Als je kinderen en misschien al kleinkinderen hebt?

Tot de dood ons scheidt is een Een van de jongens productie in samenwerking met KRO-NCRV en kwam tot stand met steun van het Mediafonds. Tot de dood ons scheidt zal in première gaan op het Nederlands Film Festival 2020 en zal in het kader van de NPO-dag 2 dagen online te bekijken zijn.

'2Doc: Tot de dood ons scheidt', maandag 5 oktober bij KRO-NCRV om 20.25 uur op NPO 2.