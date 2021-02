'KRO-NCRV 2Doc: Oscar Benton - I'm back' op NPO 2

In 'KRO-NCRV 2Doc: Oscar Benton' (23 februari, 22.35 uur, NPO 2) het verhaal van Oscar Benton, de Haarlemse blueszanger met die mooie, geraspte stem van het kaliber Joe Cocker.

Oscar had in de zeventiger jaren van de vorige eeuw met zijn Oscar Benton Blues Band een wereldhit met Bensonhurst Blues. In 2006 valt hij door overmatig drankgebruik van de trap in zijn eigen huis. Hij belandt met zijn hoofd op de punt van een tafel en die punt gaat dwars door zijn schedel. Als door een wonder ontwaakt hij uit een coma, met een zware hersenbeschadiging.

Tijdens het lange revalidatieproces wordt hij liefdevol verzorgd door zijn ex-vrouw Anne, die hem eerder verliet vanwege het alcoholgebruik, maar nog altijd van hem houdt, en door hun vriendin, de verpleegster Ria. Oscar slijt zijn dagen in een verpleegtehuis in IJmuiden, zittend in de hal, samen met goede vriendin Lida die een oogje op hem heeft. Oscar hoopt op een wonder en droomt van een geweldige nieuwe liefde, die voor hem wil zorgen en met wie hij buiten het tehuis een nieuw leven kan beginnen.

John, een van de gitaristen van de Oscar Benton Blues Band, is ervan overtuigd dat Oscar meer kan dan iedereen denkt. Hij bezoekt hem iedere week, met nummers die hij voor en over Oscar heeft geschreven. In een apart kamertje nemen ze de songs op. Zin voor zin, noot voor noot, want Oscar kan door zijn hersenbeschadiging geen teksten meer onthouden. Het is de ultieme therapie. Oscar leeft ervan op, de muziek geeft hem nieuwe kracht. Het leidt tot een CD, met een albumpresentatie in het verpleegtehuis.

John en zijn broer Guus, ook gitarist in de Oscar Benton Blues Band, zijn vastbesloten om Oscar weer op het podium te brengen met zijn oude hits. Er volgen enkele succesvolle optredens. Na afloop is Oscar weer alleen in het verpleegtehuis, kijkend naar de televisie. Aan de wand hangt een gouden single van Bensonhurst Blues, het sleutelnummer van zijn carrière, dat als titelsong werd gebruikt in de film Pour la peau d’un flic, van en met de beroemde Franse acteur Alain Delon. Op onverklaarbare wijze vond het nummer, dat handelt over de onvrede die iemand heeft met zijn leven, zijn weg naar het communistische Oostblok en werd daar een underground cult hit, waarmee Oscars roem zich - tot aan de dag van vandaag - verder uitbreidde.

Oscar en zijn band zijn uitgenodigd in St. Petersburg, Rusland, waar de zanger tot zijn grote verbazing op handen wordt gedragen. ‘Mr Benton, this is the happiest day of my life. Your music brings hope to the Russian soul!’. Oscar wordt bovendien gevraagd als headliner op het Open Air Blues Festival Brezoi, het Woodstock van Roemenië.

Oscar is niet altijd een fijne man geweest. Hij was egocentrisch tot op het bot en bovenal alcoholist. Nu het beter met hem gaat, komen ook de donkere kanten van zijn persoonlijkheid weer bovendrijven. Zijn mantelzorgers, de belangrijkste mensen in zijn leven, zien het met lede ogen gebeuren. Ze verbazen zich erover dat ze toch zoveel van Oscar blijven houden en hem steeds weer willen helpen.

Dan geschiedt het wonder: Oscar wordt tot over zijn oren verliefd op een vrouw. Hij heeft nauwelijks nog oog voor de mantelzorgers om hem heen. Dat komt hard aan, zeker als ook blijkt dat Oscar zijn nieuwe vriendin ten huwelijk vraagt. Direct na de trouwdag verhuist Oscar vanuit het verpleegtehuis naar de flat van zijn vriendin, waar ze klinken op een gelukkig en lang leven samen.

'Oscar Benton – I’m back' is een film over vriendschap, liefde, loyaliteit, liefdevolle mantelzorg en over de helende kracht van muziek. Deze film is geregisseerd door Roel van Dalen en Mees van Dalen en geproduceerd door ROEL VAN DALEN FILM PRODUCTIONS in samenwerking met KRO-NCRV.

'2Doc: Oscar Benton – I’m back', dinsdag 23 februari om 22.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.