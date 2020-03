'Knappe Koppen' buigt zich over de vraag van Michel

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van Michel. Hij wil weten of je ook te vaak je handen kan wassen.

Michel is net voor zichzelf begonnen als sportcoach en moet voldoen aan allerlei hygiëne-eisen. Dit heeft hem aan het denken gezet over de rol van bacteriën in ons leven. Zijn we niet een beetje doorgeschoten in onze wens om schoon te zijn.

In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Michel antwoord op zijn vraag in de vorm van een privécollege van 'de bacterie-professor' Remco Kort. Hij is hoogleraar microbiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Remco Kort bestudeert dagelijks het onzichtbare leven: dat van de microben. Het is zijn missie om ons allemaal kennis te laten maken met dit bijzondere rijke leven op aarde en op ons. Als iemand Michel verder kan helpen met zijn vraag, dan is het wel Remco Kort.

