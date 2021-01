'Klaas Kan Alles': kan Klaas ontsnappen uit een afgesloten kist?

Foto: © KRO-NCRV 2020

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Deze week staat Klaas voor een serieuze uitdaging. Geïnspireerd op een truc van illusionist Houdini is de missie van deze week: 'Kan Klaas ontsnappen uit een afgesloten kist?' Harry Houdini stond bekend als dé boeienkoning. Hij kon overal uit ontsnappen. Of het nou sloten waren, of een kist onder water. Illusionist Christian Farla won in 2019 voor de derde keer de prestigieuze Merlin Award voor beste illusionist ter wereld. Bovendien is hij enorm gefascineerd van de trucs van Houdini en heeft zelfs een Houdini-kist waaruit Klaas mag leren te ontsnappen. Maar eerlijk is eerlijk: hier gaat het nog steeds om een illusie en Klaas moet het écht doen om zijn missie te halen.

Klaas hoopt bij TNO in Soesterberg te kunnen ontsnappen uit een met kettingen afgesloten glazen kist. Irene Kuling is robotwetenschapper en houdt zich bezig met de vraag hoe we robots kunnen manipuleren om net als een mens te bewegen. Lukt het Klaas door middel van 'tele-operatie' zichzelf te kunnen bevrijden uit de kist?

In het duel van deze week daagt Klaas Buddy Vedder uit. De presentator, acteur én zanger werd bekend door zijn rol in 'GTST'. Hij presenteert 'Lang Leve de Muziekshow' en is ook panellid in 'The Masked Singer'. Op het circuit van Assen racen Klaas en Buddy in een elektrische raceauto van het Formula student Team Delft. Elk jaar bouwen studenten een hightech elektrische raceauto in Formula-stijl, waarmee ze meedoen aan een internationale competitie. In twee seconden trekt de auto op naar 100 km per uur. Wie zet de snelste tijd neer, Klaas of Buddy?

En Klaas is voor één dag hondenfotograaf. Monica van der Maden werkt al bijna tien jaar als hondenfotograaf. In 2018 en 2019 werd zij verkozen tot beste hondenfotograaf ter wereld. Klaas heeft al wel wat ervaring met het maken van foto’s, maar om een hond goed op de foto te zetten leert Klaas er weer van alles bij. Lukt het Klaas om het perfecte plaatje te schieten van een asielhond?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 23 januari om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.