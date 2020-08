'Kinderprinsengrachtconcert' zaterdag op NPO Zapp

Het is inmiddels een gouden formule: jonge muzikale toptalenten die tijdens het Kinderprinsengrachtconcert optreden met populaire popartiesten.

De combinatie van klassieke muziek en popmuziek is ieder jaar weer een garantie voor muzikaal spektakel. Dit jaar is het de beurt aan de slagwerker Rory Bleeker (13), cellist Fama Koning (15) en fluitist Christiaan Blom (11). Zij gaan een unieke samenwerking aan met respectievelijk rapper Diggy Dex, The Voice-winnares Sophia Kruithof en hitduo Emma Heesters en Rolf Sanchez.

Buddy Vedder presenteert het muzikale feest vanuit de sprookjesachtige binnentuin van het Pulitzer Amsterdam aan de Prinsengracht.

'Kinderprinsengrachtconcert', zaterdag 22 augustus om 18.20 uur op NPO Zapp.