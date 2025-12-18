Nieuw seizoen van ‘Château Planckaert’ bevestigd
Laatste test voor 'Blind Getrouwd'-koppels: romantisch weekendje of definitieve barsten?
Charlotte Timmers en Jens Dendoncker spelen hoofdrol in komische middeleeuwse fictiereeks 'ZOT!'

Kijk naar 'Kerst met André Rieu' op NPO 1

donderdag 18 december 2025

De mooiste kerstnummers uit het rijke repertoire van André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest komen aan bod. Neem plaats in André's Winterpaleis, met rode pluche, kristallen kroonluchters en de Venetiaanse kandelaars baden de zaal in warm licht.

In deze sprookjesachtige setting schitteren klassiekers als Jingle Bells, All I Want for Christmas en We Wish You a Merry Christmas. De grandeur klinkt door in Entry of the Gladiators en een majestueuze drieluik van Trumpet Voluntary, Gold & Silver en Light Cavalry wordt ten gehore gebracht. Muziek om bij weg te dromen, feestelijk én vol verstilling, zoals alleen André Rieu dat kan.


'Kerst met André Rieu', vrijdag 19 december om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Felix Heremans in 'De Slimste Mens ter Wereld'

In de grote finale schuift acteur Felix Heremans weer aan. Met liefst tien deelnames en vijf overwinningen ontpopte hij zich dit seizoen als de topfavoriet. Maar wordt hij ook de nieuwe 'Slimste mens ter wereld'? Bart Cannaerts en Soundos El Ahmadi vormen de jury en reiken na het finalespel de oorkonde uit aan de laureaat.

'De Slimste Mens ter Wereld', om 21.15 uur op Play4.

