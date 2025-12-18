Kijk naar 'Kerst met André Rieu' op NPO 1
De mooiste kerstnummers uit het rijke repertoire van André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest komen aan bod. Neem plaats in André's Winterpaleis, met rode pluche, kristallen kroonluchters en de Venetiaanse kandelaars baden de zaal in warm licht.
In deze sprookjesachtige setting schitteren klassiekers als Jingle Bells, All I Want for Christmas en We Wish You a Merry Christmas. De grandeur klinkt door in Entry of the Gladiators en een majestueuze drieluik van Trumpet Voluntary, Gold & Silver en Light Cavalry wordt ten gehore gebracht. Muziek om bij weg te dromen, feestelijk én vol verstilling, zoals alleen André Rieu dat kan.
'Kerst met André Rieu', vrijdag 19 december om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS