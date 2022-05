'Khalid & Sophie' woensdag vanuit Rotterdam

Ter gelegenheid van de Conference League finale van Feyenoord komt de uitzending van 'Khalid & Sophie' op woensdag 25 mei vanuit Rotterdam. In de zinderende stad presenteren Khalid Kasem en Sophie Hilbrand samen de uitzending met een theater vol Rotterdammers en Feyenoord-fans.

Met hen beschouwen ze voor op het mogelijke Europese succes van Feyenoord, 20 jaar na de winst van de UEFA Cup in 2002. Vanuit Theater Walhalla wordt geschakeld met verslaggevers in Tirana, waar de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma om 21.00 uur begint. Ook zijn er reportages vanuit de stad die zich voorbereidt op de finale.

In de studio wordt uitgebreid gesproken met onder meer Feyenoord-legendes Rinus Israël en Joop van Daele, locoburgemeester Vincent Karremans, en Feyenoord-fans van het eerste uur als Diederik Gommers en Robert Doornbos. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest zorgt voor muzikale begeleiding. Aansluitend wordt met het publiek in Walhalla op groot scherm de wedstrijd gekeken.

'Khalid & Sophie' vanuit Rotterdam is woensdag 25 mei om 19.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.