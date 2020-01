'Keuringsdienst van Waarde': Paella

Hollanders houden van Spanje, en in Spanje houden ze van paella. Om de smaak van Spanje ook in Nederland in huis te halen eten we aan de keukentafel maar wat graag deze Spaanse klassieker. Maar wat eten wij eigenlijk, is dat wel paella?

Het geheim van paella zit hem volgens de Spanjaarden in de juiste rijst, maar of dat de rijst is die wij in Nederland kopen is het geheim van de supermarkt.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 23 januari om 20.25 uur op NPO 3.